Lanús y Tigre pusieron punto final a los octavos de final del Torneo Clausura y ya se sabe quiénes son los ocho equipos que disputarán los cuartos de final. La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los partidos que se desarrollarán entre sábado y lunes.

¿Quiénes son los árbitros de los partidos de cuartos de final del Clausura?

Tras conocerse los ocho clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura, la AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros. El duelo entre Boca y Argentinos Juniors tendrá como juez a Fernando Echenique, a Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata va Yael Falcón Pérez, el partido entre Racing y Tigre lo dirigirá Andrés Merlos y el de Barracas Central ante Gimnasia y Esgrima La Plata tendrá como encargado de impartir justicia Hernán Mastrángelo.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Torneo Clausura?

Los cuartos de final del Torneo Clausura se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Central Córdoba y Estudiantes abrirán los cuartos en Santiago del Estero el sábado a las 21.30 horas. El domingo habrá un solo partido y será el de Boca y Argentinos Juniors desde las 18.30 horas. El lunes serán dos los partidos a disputarse: a las 17 abrirán la jornada Barracas Central ante Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que desde las 21.30 horas jugarán Racing contra Tigre.

Las ternas completas de los partidos de cuartos de final del Clausura

Central Córdoba vs. Estudiantes:

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Boca vs. Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Fernando Echenique. (Foto: Getty).

Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

Racing vs. Tigre

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi

