Atento Boca: se definieron los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Los ocho mejores del certamen doméstico jugarán la próxima instancia entre el sábado y el lunes en búsqueda de la semifinal.

Por Lautaro Toschi

Andrés Merlos
© GettyAndrés Merlos

Lanús y Tigre pusieron punto final a los octavos de final del Torneo Clausura y ya se sabe quiénes son los ocho equipos que disputarán los cuartos de final. La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los partidos que se desarrollarán entre sábado y lunes.

¿Quiénes son los árbitros de los partidos de cuartos de final del Clausura?

Tras conocerse los ocho clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura, la AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros. El duelo entre Boca y Argentinos Juniors tendrá como juez a Fernando Echenique, a Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata va Yael Falcón Pérez, el partido entre Racing y Tigre lo dirigirá Andrés Merlos y el de Barracas Central ante Gimnasia y Esgrima La Plata tendrá como encargado de impartir justicia Hernán Mastrángelo.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Torneo Clausura?

Los cuartos de final del Torneo Clausura se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Central Córdoba y Estudiantes abrirán los cuartos en Santiago del Estero el sábado a las 21.30 horas. El domingo habrá un solo partido y será el de Boca y Argentinos Juniors desde las 18.30 horas. El lunes serán dos los partidos a disputarse: a las 17 abrirán la jornada Barracas Central ante Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que desde las 21.30 horas jugarán Racing contra Tigre.

Las ternas completas de los partidos de cuartos de final del Clausura

Central Córdoba vs. Estudiantes:

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet

Boca vs. Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlota

Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Romero

Racing vs. Tigre

Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi

DATOS CLAVE

  • Fernando Echenique será el árbitro del partido de cuartos de final entre Boca y Argentinos Juniors.
  • Los cuartos de final del Torneo Clausura se jugarán entre el sábado 29/11 y el lunes 1/12.
  • Central Córdoba y Estudiantes abrirán los cuartos el sábado a las 21.30 horas en Santiago del Estero.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

