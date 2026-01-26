Con una duda, la posible formación de River ante Gimnasia por el Torneo Apertura 2026

Oficialmente volvió la acción al fútbol argentino. Después de la primera fecha, este miércoles River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. De cara a lo que será el debut en el Estadio Monumental, Marcelo Gallardo ya empezó a ultimar detalles para diagramar el equipo titular que estará desde el arranque sobre el campo de juego.

El pasado sábado, el Millonario venció 1-0 a Barracas Central en el estreno por el ámbito doméstico, en un encuentro en el que se impuso con claridad pero en un resultado corto en un recinto siempre complicado. Con ese panorama sobre la mesa, ahora volverá a jugar en condición de local después de más de dos meses, reencontrándose con su público tras un final de año lejos de lo esperado.

Lo cierto es que, para el duelo ante Gimnasia, Santiago Beltrán volverá a ser el arquero titular. Esto se debe a que, a menos de 40 horas para el inicio del compromiso, Franco Armani todavía no tiene el alta médica. De esta manera, el campeón del mundo continuará con su recuperación para estar en óptimas condiciones físicas el próximo fin de semana por la tercera fecha.

Santiago Beltrán, arquero de River Plate. (Getty Images)

Así las cosas, el juvenil tendrá su cuarto cotejo consecutivo en el arco del conjunto de Núñez, si se tienen en cuenta los dos amistosos de pretemporada ante Millonarios y Peñarol. Además, cabe recordar que Ezequiel Centurión sigue lesionado, mientras lleva a cabo su respectiva puesta a punto tras sufrir una doble fractura de muñeca a finales del 2025 con Independiente Rivadavia.

Por otro lado, todo indica que saldría Facundo Colidio del armado táctico inicial, respecto a los protagonistas que arrancaron en la primera fecha del certamen local. Su reemplazante aún no está confirmado y son dos los candidatos que pelean por un solo lugar: Maximiliano Salas o Ian Subiabre. Dicha pulseada se definirá en las últimas horas, según el plan que pretenda el Muñeco.

Facundo Colidio, delantero de River Plate. (Getty Images)

De esta manera, salvo alguna cuestión de último momento que obligue a cambiar la planificación, Gallardo ya definió cómo sería el equipo de River frente a Gimnasia: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas o Ian Subiabre.

