El presente de River lejos está de ser el ideal. La irregularidad es moneda corriente en el conjunto que dirige Marcelo Gallardo y la paciencia de los hinchas cada vez es menor. Si bien inició 2026 con dos victorias y buenas actuaciones, las derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors dejaron su huella. Quien analizó el presente del club de Núñez fue Daniel Montenegro, que tuvo dos ciclos como futbolista de la institución.

En diálogo con La Página Millonaria, Daniel Montenegro afirmó al ser consultado por Marcelo Gallardo: “Más allá de la historia que tuvo o lo que hizo, que eso no se lo va a quitar nadie. El tema es que no termine en capricho y las cosas empeoren y la gente lo termine insultando, porque hay gente que ya empieza a mirarlo de costado“.

Además, agregó: “Lo bueno sería que pueda encontrar el equipo, que pueda tener una estabilidad y que pueda arrancar otra vez. Porque acá nosotros creemos que mañana River tiene que ganar 6 a 0 y ahí es la mejora. No, la mejora se va a ir dando progresivamente. Cuando se fue los resultados no fueron buenos. En el momento que le tocó irse, no son los de ahora. No se fue por los resultados”.

¿Qué le falta al River de Gallardo?

“El año pasado no encontraba el medio, este año lo tiene y le falta la delantera. Si no hace goles, por más que el medio y la defensa anden bien… en el lugar que él cree que no le va a fallar, le está fallando y lo termina castigando. River siempre se caracterizó por ser un equipo luchador, un equipo que físicamente te desgastaba desde adelante para atrás“, agregó el Rolfi.

Daniel Montenegro. (Foto: @rolfimonte23).

Críticas a José María Aguilar

Daniel Montenegro tuvo dos ciclos como jugador de River, en ambos estuvo José María Aguilar como presidente, pero en el segundo lo tuvo a Daniel Passarella como presidente. Su salida del club no fue como él esperaba y así lo relató: “Yo fui a una pretemporada a Mar de Plata sin contrato por Daniel (Passarella), porque cuando hablé al principio de la confianza que tuve, yo también se la generé en eso, en poner mi cuerpo sin tener nada y poder estar no ajeno a una lesión o algo”.

“Estuve ahí con él, entrenando todos los días y el tiempo pasaba y no había solución de nada. Entonces como que llegó un momento que ya pasó una semana y le dije: ‘Daniel, acá hay algo raro o acá hay algo que por ahí nosotros no conocemos y no terminamos, no termina de cerrar esto. Y así fue, porque después de que me tocó irme vinieron tres o cuatro refuerzos“, apuntó contra Aguilar.

