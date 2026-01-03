Se conoció la cláusula en el contrato de Sao Paulo con Gonzalo Tapia que celebra todo River

En River quedaron más que satisfechos con el resultado de las negociaciones con Sao Paulo para adquirir de manera definitiva el cincuenta por ciento de la ficha de Giuliano Galoppo sin desembolsar dinero, ya que se concretó un trueque por el cual el club brasileño adquirió el 60 por ciento de las fichas de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

Las cuentas dieron redondo para ambos, ya que la mitad de la ficha de Galoppo estaba valuada en 3 millones de dólares, mientras que El Millonario tasó en 1.2 millones por Díaz y 1.8 millones por Tapia los porcentajes que se adjudicó el Sao Paulo.

Un detalle hasta ahora desconocido que una vez revelado hizo todavía más redondo en negocio para River es que el equipo brasileño se aseguró mediante una cláusula la posibilidad de comprar un 20 por ciento extra de la ficha de Gonzalo Tapia, siempre que se ejecute antes del 30 de junio de 2027.

Aunque no se dio a conocer el monto por el que el equipo brasileño podría hacerse del 80 por ciento del total de la ficha del chileno, prácticamente cualquier ingreso será celebrado por el Millonario, donde el delantero nunca contó para Marcelo Gallardo.

Con Sao Paulo, el chileno ya disputó 21 partidos y aportó 5 goles. (Getty).

Los números de Gonzalo Tapia en River

Si en River están más que satisfechos por haber podido intercambiar en 1.8 millones de dólares el 60 por ciento de la ficha de Gonzalo Tapia para favorecer la adquisición del 50 por ciento de la ficha de Giuliano Galoppo es porque el aporte del chileno en el club fue menos que discreto.

Publicidad

Publicidad

ver también River presentó la lista de convocados para la pretemporada y los hinchas cuestionaron una ausencia: “Desaparecido en democracia”

Apenas llegó a participar de 7 partidos oficiales, siendo titular en solo 2 de ellos y completando un total de 200 minutos de juego, en los que no aportó goles ni asistencias, pero sí recibió una tarjeta amarilla.

El nuevo contrato de Galoppo

El nuevo contrato para Giuliano Galoppo tras concretarse la adquisición del 50 por ciento de su ficha tendrá una extensión hasta el 31 de diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares. En un año que no fue bueno para River en lo colectivo, el mediocampista sí hizo un aporte importante con 7 goles y una asistencia en 34 partidos.

Data clave

River concretó trueque por Giuliano Galoppo cediendo el 60% de Enzo Díaz y Tapia .

concretó trueque por cediendo el 60% de y . Galoppo firmó contrato hasta diciembre de 2028 con cláusula de 12 millones de dólares .

firmó contrato hasta con cláusula de . Sao Paulo tiene opción de compra del 20% extra de Gonzalo Tapia hasta junio 2027.

Publicidad