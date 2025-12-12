Brilló en la Premier League, salió campeón con la Selección de Brasil y se retiró a los 34 años por problemas cardíacos

Uno de los grandes talentos sudamericanos de los últimos años, no caben dudas que fue Oscar. El híper talentoso que brilló en Chelsea y salió campeón con la Selección de Brasil, se desmayó en un entrenamiento y ahora anunció su retiro como futbolista profesional. A sus 34 años de edad y con calidad de sobra, optó por preservar y priorizar su salud, incluso por sobre su pasión.

Tras haber regresado a Sao Paulo para empezar a cerrar su carrera, el mes pasado se desmayó en el predio. En medio de la desesperación por el acontecimiento inesperado, fue atendido de urgencia e inmediatamente trasladado al Hospital Israelita Albert Einstein. Allí quedó en observación bajo el control de los especialistas, hasta que le permitieron volver a su casa.

Según establecieron los chequeos realizados, Oscar afrontó un síncope vasovagal. Para comprender mejor la situación, es una reacción del organismo ante ciertos estímulos que provoca caída brusca de presión y frecuencia cardíaca. Dicho mecanismo genera un flujo insuficiente hacia el cerebro, lo que luego deriva en una pérdida momentánea del conocimiento.

Oscar, ex jugador brasileño durante su etapa en Chelsea. (Getty Images)

Vale resaltar que los médicos aclararon que no implicaba riesgo fatal. De todas maneras, sí sostuvieron la obligación de realizar controles regulares para evitar futuras complicaciones. Además, tal como informaron los medios locales, la familia influyó en la decisión de retirarse profesionalmente con el claro objetivo de poner por delante de todo la ahora delicada salud de Oscar.

La cambiante carrera de Oscar

El nacido en Americana se formó en las divisiones inferiores y también debutó con la camiseta de Sao Paulo, donde se consagró campeón del Brasileirao 2008. Por su prometedor nivel, fue comprado por Inter de Porto Alegre, donde se mantuvo apenas dos años que le alcanzaron para captar la atención de los gigantes de Europa que se pelearon por concretar su fichaje.

Un desembolso de 32 millones de euros en 2012 -cifra mucho mayor que ahora- bastó para que Chelsea se lleve a la gran promesa brasileña. Con el elenco inglés alcanzó su mejor versión como futbolista, deslumbrando al mundo a base de gambetas indescifrables, asistencias, golazos de media distancia y un amplio repertorio que dejaba en evidencia su clase de elite, dentro de la elite.

David Luiz, Ramires y Oscar, tras conquistar la UEFA Europa League en Chelsea. (Getty Images)

En el conjunto de Londres conquistó 4 títulos: dos Premier League, una UEFA Europa League y una Carabao Cup, siendo una de las principales figuras del equipo. Además, con la camiseta de los Blues disputó un total de 203 partidos oficiales, entre los que consiguió anotar 38 goles y 31 asistencias. No conforme con eso, se fue en 2017 dejando 60 millones de euros en las arcas.

Shangai Port se llevó el talento a China y lo privó de jugar en las mejores ligas del planeta, lo que derivó en alejarlo también del combinado brasileño. En la institución asiática 8 años ininterrumpidos hasta que a principios de 2025 decidió retornar a Sao Paulo para comenzar el cierre de su carrera. Sin embargo, debió adelantarse por su delicada situación de salud que ya se explicó.

También cabe destacar que se consagró campeón con la Selección de Brasil. En 2020 conquistó consecutivamente el Sudamericano Sub-20 y el Mundial Sub-20. Ya en la Mayor, se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en 2013 ganó la Copa Confederaciones. Luego jugó el Mundial 2014, donde quedó eliminado ante Alemania por 7-1 y él marcó el descuento.

Oscar, ex jugador en su etapa con la Selección de Brasil. (Getty Images)

DATOS CLAVE

El exfutbolista brasileño Oscar , de 34 años, anunció su retiro como profesional después de sufrir un síncope vasovagal durante un entrenamiento el mes pasado en Sao Paulo .

, de 34 años, anunció su después de sufrir un durante un entrenamiento el mes pasado en . El síncope vasovagal es una reacción que provoca una caída brusca de presión y frecuencia cardíaca, llevando a una pérdida momentánea del conocimiento. Los médicos indicaron la necesidad de controles regulares .

. Oscar tuvo su mejor momento en el Chelsea (2012-2017), donde conquistó 4 títulos (incluyendo dos Premier League y una UEFA Europa League) y disputó 203 partidos (38 goles, 31 asistencias).