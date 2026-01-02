River presentó la lista de convocados para la pretemporada y los hinchas cuestionaron una ausencia: “Desaparecido en democracia”

Después de varios días entrenando en sus propias instalaciones, River viajó a San Martín de los Andes para realizar la segunda parte de la pretemporada. En ese sentido, la cuenta oficial de la institución hizo un posteo en el que anunció la lista de convocados que serán parte de los trabajos bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, pero los hinchas explotaron por la ausencia de un jugador.

Lo curioso de esta citación para viajar a la Patagonia es que incluye 5 arqueros y un solo lateral izquierdo, solo por dar dos ejemplos, pero a la vez no cuenta con la presencia de un futbolista que fue utilizado por el propio Muñeco en reiteradas ocasiones en los últimos meses. De hecho, sin ir más lejos, era considerado una de las variantes que ingresaba en los minutos finales de los partidos.

Lo cierto es que Gallardo no incluyó a Juan Cruz Meza en la lista de convocados para la segunda parte de la pretemporada. Esta sorpresiva e inesperada decisión del entrenador generó un fuerte enojo en los hinchas que se expresaron a través de las redes sociales. “Desaparecido en democracia“, sentenció uno de los fanáticos y dejó uno de los comentarios más contundentes en X (ex Twitter).

Juan Cruz Meza, juvenil de River. (Getty Images)

“Se equivocaron de Meza“, manifestó otro simpatizante en alusión a la presencia de Maximiliano, el hermano mayor. En una línea similar, otros tantos hinchas dejaron sus opiniones y las más relevantes fueron: “Vergüenza la ausencia”, “jugó bien cada vez que le tocó y lo limpió“, “lleva 500 arqueros, a Paulo Díaz y no a Juan Cruz Meza“, “¿Y el Meza bueno” y “borrado olímpicamente“.

Los comentarios de los hinchas de River sobre Juan Cruz Meza

