River quedó al límite y podría estar obligado a comprar a Galoppo

A comienzos de 2025, River se movió fuerte en el mercado de pases. Fue a la carga por varios futbolistas que eran del deseo de Marcelo Gallardo y uno de los que más expectativa generó fue Giuliano Galoppo, quien en el fútbol argentino se había lucido en Banfield y luego había pasado a Sao Paulo de Brasil, desde donde llegó al Millonario.

River inició negociaciones con Sao Paulo para contratar a Giuliano Galoppo, mientras que los brasileños se llevaron a Enzo Díaz y a Gonzalo Tapia, quien apenas había sumado minutos en la Primera del club de Núñez. En la incorporación del volante había una cláusula que indicaba que si jugaba el 50% de los partidos -al menos 45 minutos-, River estaba obligado a comprar el 60% de su pase en 3,2 millones de dólares.

¿Cuántos partidos lleva jugados Galoppo en River?

El fútbol argentino tiene sus particularidades y no todos los equipos juegan la misma cantidad de partidos, ya que depende a la instancia a la que llegue cada uno en el Apertura y el Clausura. Hasta el momento, el Millonario disputó 52 encuentros y Galoppo sumó 45 minutos o más en 26 de ellos, por lo que los de Núñez tendrían que desembolsar 3,2 millones de dólares por el mediocampista surgido en Banfield.

Ahora bien, si River juega su último partido del año el próximo lunes ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura y Gallardo decide no darle al menos 45 minutos a Galoppo, el Millonario no estará obligado a comprarlo, pero en caso que se los dé, los de Núñez tendrán que hacerlo.

Más allá de la cláusula en sí, en River estarían dispuestos a comprarlo, alcance o no los partidos que dice la cláusula. Galoppo supo ser una pieza importante del equipo en muchos pasajes del año y si bien perdió el puesto en los últimos partidos, sin dudas que tuvo un correcto primer año en Núñez, sobre todo contemplando lo irregular que fue el equipo.

Galoppo en el último Supreclásico. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

ver también Atento River: comenzó una mega obra para mejorar los accesos al Estadio Monumental

¿Cómo podría formar River contra Racing?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once para visitar a Racing el próximo lunes desde las 19.15 horas es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Portillo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

DATOS CLAVE