Pasó sin pena ni gloria por River, Gallardo lo descartó y falló un insólito gol de frente al arco

A mediados de 2025, se produjo su llegada a River por un expreso pedido de Marcelo Gallardo, quien lo observó luego de un fuerte análisis de la Secretaría Técnica y, dado que lo convenció, solicitó que se pusiera la banda roja. Pero su rendimiento no fue el esperado, por lo que después de seis meses se marchó hacia São Paulo.

Desde su desembarco en el fútbol brasileño, la vida de Gonzalo Tapia cambió por completo. Se transformó en protagonista y convirtió siete goles en 31 partidos. Incluso, sumó un total de 1.637 minutos en el campo de juego, mientras que en el Millonario solamente había disputado 200 minutos.

Pese a que su presente es ampliamente superior al que tuvo en Núñez, en la primera jornada del Brasileirão, donde derrotaron a Grêmio por 2-0 tras los goles de Lucas Moura y Jonathan Calleri, el chileno malogró una situación muy clara para ampliar la ventaja. Y rápidamente, se transformó en viral.

La jugada llegaba por el sector izquierdo del ataque tricolor, lanzaron un buscapié que buscaron conectar por medio de un taco y, tras el rebote, asistieron de cabeza a Tapia. Sin embargo, no llegó a conectar el balón con su pie derecho porque el esférico dio en la parte baja del poste y salió disparado hacia el centro. Allí la jugada se diluyó.

El paso de Gonzalo Tapia por River

Durante los seis meses que estuvo en River, fueron siete los partidos que disputó Gonzalo Tapia: no anotó goles ni aportó asistencias y recibió una amonestación.

