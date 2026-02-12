Es tendencia:
logotipo del encabezado
Brasileirão

Pasó sin pena ni gloria por River, Gallardo lo descartó y falló un insólito gol de frente al arco

El chileno que se desempeña en São Paulo malogró una situación clarísima para anotar en el triunfo frente a Grêmio.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Gonzalo Tapia se toma la cabeza luego de fallar una insólita situación de gol.
© Getty ImagesGonzalo Tapia se toma la cabeza luego de fallar una insólita situación de gol.

A mediados de 2025, se produjo su llegada a River por un expreso pedido de Marcelo Gallardo, quien lo observó luego de un fuerte análisis de la Secretaría Técnica y, dado que lo convenció, solicitó que se pusiera la banda roja. Pero su rendimiento no fue el esperado, por lo que después de seis meses se marchó hacia São Paulo.

Desde su desembarco en el fútbol brasileño, la vida de Gonzalo Tapia cambió por completo. Se transformó en protagonista y convirtió siete goles en 31 partidos. Incluso, sumó un total de 1.637 minutos en el campo de juego, mientras que en el Millonario solamente había disputado 200 minutos.

Pese a que su presente es ampliamente superior al que tuvo en Núñez, en la primera jornada del Brasileirão, donde derrotaron a Grêmio por 2-0 tras los goles de Lucas Moura y Jonathan Calleri, el chileno malogró una situación muy clara para ampliar la ventaja. Y rápidamente, se transformó en viral.

La jugada llegaba por el sector izquierdo del ataque tricolor, lanzaron un buscapié que buscaron conectar por medio de un taco y, tras el rebote, asistieron de cabeza a Tapia. Sin embargo, no llegó a conectar el balón con su pie derecho porque el esférico dio en la parte baja del poste y salió disparado hacia el centro. Allí la jugada se diluyó.

Tweet placeholder

El paso de Gonzalo Tapia por River

Durante los seis meses que estuvo en River, fueron siete los partidos que disputó Gonzalo Tapia: no anotó goles ni aportó asistencias y recibió una amonestación.

Publicidad
Se conoció la cláusula en el contrato de Sao Paulo con Gonzalo Tapia que celebra todo River

ver también

Se conoció la cláusula en el contrato de Sao Paulo con Gonzalo Tapia que celebra todo River

Enloquecido con Julián Alvarez y Mastantuono, Alberto Fernández analizó el presente de River y reveló su devoción por Gallardo: “El mejor”

ver también

Enloquecido con Julián Alvarez y Mastantuono, Alberto Fernández analizó el presente de River y reveló su devoción por Gallardo: “El mejor”

Tabla de posiciones del Brasileirão

DATOS CLAVES

  • Gonzalo Tapia se marchó a São Paulo tras jugar solo 200 minutos en River Plate.
  • El delantero chileno registra siete goles en 31 partidos desde su llegada al fútbol brasileño.
  • Marcelo Gallardo solicitó el fichaje del jugador para River a mediados de 2025.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Mientras sigue en Brasil, Enzo Díaz montó un establo para la cría de caballos de cuartos de milla de trabajo
Fútbol Sudamericano

Mientras sigue en Brasil, Enzo Díaz montó un establo para la cría de caballos de cuartos de milla de trabajo

Atento Boca: en Brasil afirman que Sao Paulo quiere a Kevin Zenón
Boca Juniors

Atento Boca: en Brasil afirman que Sao Paulo quiere a Kevin Zenón

Se conoció la cláusula en el contrato de Sao Paulo con Gonzalo Tapia que celebra todo River
River Plate

Se conoció la cláusula en el contrato de Sao Paulo con Gonzalo Tapia que celebra todo River

En el plantel de Barcelona de Ecuador están encantados con Benedetto: “Muchísima jerarquía”
Fútbol Sudamericano

En el plantel de Barcelona de Ecuador están encantados con Benedetto: “Muchísima jerarquía”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo