Siguen 2 de 17: la limpieza que Marcelo Gallardo hizo con los refuerzos que Martín Demichelis llevó a River

En los últimos años, uno de los grandes fallos que tuvo River en la conformación de sus planteles fue el mercado de pases, ya que gastó una importante cantidad de dinero en refuerzos que no tuvieron el rendimiento esperado, por lo que al poco tiempo se marcharon del club.

Tal es así que durante el ciclo de Martín Demichelis como entrenador, desde finales de 2022 hasta mediados de 2024, el Millonario incorporó a 17 futbolistas, y solamente dos quedan en el plantel, como lo son Facundo Colidio y Sebastián Boselli, quien en el medio estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata.

Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Salomón Rondón, Enzo Díaz, Manuel Lanzini, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio, Sebastián Boselli, Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra, Agustín Sant’Anna, Adam Bareiro, Jeremías Ledesma, Franco Carboni, Federico Gattoni y Felipe Peña Biafore fueron los 17 jugadores que incorporó Demichelis.

Con el regreso de Marcelo Gallardo a mediados de 2024, muchos de estos futbolistas dejaron de estar en la consideración, por lo que poco a poco se fueron marchando. Tal es así que Carboni y Peña Biafore se fueron del club en el mismo mercado de pases en el que llegaron.

Del último mercado de pases bajo la conducción técnica de Demichelis ya no quedan jugadores en el plantel. El último en irse fue Jeremías Ledesma, quien pasó a préstamo por un año a Rosario Central con obligación de compra en caso de cumplir con ciertos objetivos.

El último mercado de pases de Martín Demichelis como entrenador de River. (Foto: River).

De esta manera, de los jugadores que llegaron al club desde el mercado de enero de 2023, el único que siempre permaneció fue Colidio, quien fue considerado titular tanto por Demichelis como por Gallardo. En el caso de Boselli, el ‘Muñeco’ no lo tuvo en cuenta y luego lo repescó de Estudiantes.

Los jugadores que llegaron en el ciclo Gallardo y ya se fueron

Durante el segundo ciclo de Gallardo en River también se repitió el accionar de traer futbolistas y como al poco tiempo no rindieron tuvieron que marcharse. El primer caso es el de Gonzalo Tapia, quien luego de un semestre en el club fue transferido a San Pablo de Brasil.

Esto mismo pasó con Matías Rojas. El volante paraguayo tan solo jugó en el club durante el primer semestre de 2025, pero entre irregularidad en su nivel más una seguidilla de lesiones, terminó rescindiendo su contrato. Por último, Enzo Pérez, quien volvió a principios del año pasado, se marchó tras no renovar su vínculo.

