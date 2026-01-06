River decidió no buscar un arquero ante la salida de Jeremías Ledesma y la lesión de Franco Armani: el motivo

La temprana eliminación de River Plate en el Torneo Clausura 2025 le permitió a Marcelo Gallardo trabajar anticipadamente de cara a la temporada 2026. Mientras se desarrolla el mercado de pases y se confirman las primeras caras nuevas, el plantel se entrena en San Martín de los Andes.

Con amistosos confirmados ante Millonarios y Peñarol, antes del inicio del Torneo Apertura, la dirigencia trabaja arduamente en abrochar refuerzos, pero también se ocupan de las salidas. En ese contexto, la baja de Jeremías Ledesma es una de las más resonantes en el inicio del año.

El arquero de 32 años no tuvo oportunidades en su año y medio en el club de Núñez y ahora se marcha a Rosario Central a préstamo con una opción de compra obligatoria de 3 millones de dólares. En el medio, Franco Armani sufrió una lesión muscular que lo hará llegar con lo justo al debut por el Torneo Apertura.

Además del Pulpo, Ezequiel Centurión es otra de las opciones bajo los tres palos de River, aunque el recién regresado de Independiente Rivadavia también se recupera de una lesión. Por último, como tercera alternativa aparece Santiago Beltrán, juvenil de 21 años que aún no debutó de forma oficial.

River decidió no incorporar a otro arquero

A pesar de esta situación, que pone a Gallardo en riesgo de tener que jugar con Beltrán, sin experiencia en Primera División, la dirigencia y el cuerpo técnico del Millonario decidieron no ir por otro arquero en este tramo del mercado de pases.

Según pudo saber BOLAVIP, en River creen que están cubiertos con Armani y Centurión para las competencias de este primer semestre y que Beltrán aporta la cuota de proyección para ir fogueándolo de a poco.

