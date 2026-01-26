Teo Gutiérrez le dio la solución a Gallardo para que River mejore su funcionamiento

Entre 2013 y 2015, Teófilo Gutiérrez defendió la camiseta de River, dejando una muy buena imagen entre los fanáticos Millonarios. De hecho, el artillero colombiano fue partícipe de la primera etapa de Marcelo Gallardo como director técnico de la entidad de Núñez, la cual se caracterizó por el buen juego y la conquista de títulos.

Tal es así que el actual jugador de Junior de Barranquilla, ya de 40 años de edad, ganó dos trofeos domésticos y tres continentales con River, pese a que se marchó antes de que se selle la coronación en la Copa Libertadores de América de 2015. En medio de ese panorama, es palabra autorizada para referirse a la institución Millonaria.

De hecho, en las últimas horas, el mundialista en Brasil 2014 con la Selección Colombia se refirió a los vaivenes de River en los últimos tiempos y le envió un consejo al cuerpo técnico liderado por Gallardo y también a los integrantes del plantel profesional. Lo hizo trazando un paralelismo con aquel equipo que él supo integrar.

Lisa y llanamente, Gutiérrez, de pasado también en equipos como Cruz Azul, Sporting de Lisboa y Rosario Central, indicó que los actuales jugadores de River deben fijarse en lo hecho por el Millonario en 2013. Igualmente, expuso un error ya que ese plantel no logró un buen funcionamiento, a diferencia del que sí lo hizo en 2014 y 2015.

“Siempre, siempre. Toda mi vida voy a seguir a River, hasta que Dios me lleve. River me enseñó mucho, aprendí mucho en esa gran institución, la banda cruzada”, comenzó exteriorizando el siempre picante delantero colombiano, reiterando su amor por el conjunto Millonario, en declaraciones brindadas a ESPN.

“Y siempre deseándole lo mejor a Gallardo, que es uno de los mejores entrenadores y tiene que encontrarle la vuelta al equipo, a sus jugadores. Pero es bueno que les muestren los videos del 2013 y 2014 a esos muchachos, para que vean cómo jugábamos. Con todo respeto”, profundizó el 52 veces internacional con Colombia.

Probablemente, aquel equipo de River que conquistó la Copa Sudamericana en 2014, con Gutiérrez como una de las figuras principales, fue uno de los que más vuelo futbolístico demostró durante las dos etapas de Gallardo como entrenador del propio combinado de Núñez. De hecho, también quedó a las puertas del título en el Torneo de Transición.

Los números de Teo Gutiérrez en River

Teófilo Gutiérrez logró acumular 28 anotaciones y 8 asistencias al cabo de 70 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de River Plate. Además conquistó el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato 2014, la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015 y la Copa Libertadores 2015.

