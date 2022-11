A dos días del partido bisagra de la Copa del Mundo para la Selección Argentina, Lionel Scaloni ultima detalles para definir el XI inicial en uno de los partidos más importantes de su ciclo ante México, ya que deberán ganar o ganar para seguir en camino en Qatar 2022. Entre otras novedades, Leo Messi nos asustó a todos entrenando diferenciado, pero rápidamente se reincorporó al equipo y se supo el motivo de ese rato marginado del grupo para la práctica. Enterate de todo acá.

+ Fixture completo del Mundial de Qatar 2022

+ Armá tus pronósticos con el simulador del Mundial de Qatar 2022 de Bolavip

El pilar de la Selección que Scaloni sacaría del XI

La caída de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el debut parece haber generado un fuerte punto de inflexión puertas para adentro, sobre todo en el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni. Evidentemente, el planteo en el debut no dio sus frutos y se esperan algunos cambios en el equipo titular.

La defensa es la zona más apuntada por los hinchas luego de la estrepitosa derrota contra el conjunto asiático. Si bien el rendimiento general no fue bueno, los errores que derivaron en los goles podrían costar caro pensando en el decisivo choque contra México y los habituales suplentes van ganando terreno en la consideración del DT.

Es por eso que, en línea con la información de Gastón Edul, uno de los grandes pilares del ciclo Scaloni podría comenzar el choque contra la Tri desde el banco de los suplentes. "Lisandro Martínez se perfila para titular", expresó el periodista de TyC Sports durante el comienzo de este jueves, día en el que habrá práctica de fútbol en la Albiceleste. El sacrificado puede ser Cristian Romero.

Así, en el XI habría más cambios y la formación para enfrentar a México sería Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María.

El susto que dio Messi y el alivio al instante

Cuando la principal preocupación pasaba por el armado del equipo, durante horas del mediodía aquí en Argentina se encendieron las alarmas tras conocerse que Lionel Messi entrenó de forma diferenciada una vez más, tal como sucedió en la antesala al choque contra Arabia Saudita. La molestia parece ser en la zona del sóleo y los hinchas estaban en vilo para conocer al detalle su estado de salud.

Sin embargo, la sirena se apagó cuando el periodista Gastón Edul publicó una foto del capitán de la Albiceleste entrenando con normalidad, junto a sus compañeros, con la cabeza puesta en el choque del próximo sábado.

"Leo Messi se entrenó a la par. Hizo una parte de kinesiología más temprano por la misma molestia en el sóleo que tuvo antes del partido vs Arabia. Va a ser titular el sábado. Ningún jugador con una lesión significativa puede jugar 180’ en 6 días", posteó el enviado de TyC Sports sobre la salud del "10". Nada de qué preocuparse.

Alfaro habló de la Selección

Cada conferencia de prensa de Gustavo Alfaro es un show aparte. Además de ser un DT inteligente y capaz, el Profesor suele tener declaraciones que quedan retumbando por días y este jueves, tras la victoria de los suyos vs. Qatar en el debut, no fue la excepción. ¿Qué dijo sobre la Argentina?

En conferencia, Alfaro comenzó analizando el choque ante Países Bajos que se le vien: “Este es un partido que se presupuesta perder, y por eso tenemos todo para ganar. Este partido lo vamos a correr hasta que ellos se vayan de la cancha, lo jugaremos como si fuera contra Brasil o Argentina”. Y rápidamente opinó sobre el arranque de la Albiceleste...

Sin pelos en la lengua ni miedo de que lo tilden de mufa, el Profesor dijo: "A Argentina le tocó perder el primer partido contra Arabia, pero si Argentina da vuelta esto y lo da vuelta bien, está con todas las condiciones de ser Campeón del Mundo". Y no se quedó allí...

Tras la picante afirmación, Alfaro trazó un paralelismo con Sudáfrica 2010 y el equipo que comandaba Vicente del Bosque: "¿Cómo arrancó España en en el primer partido de 2010 contra Suiza? Perdiendo, y después terminó siendo campeón. Una cosa no invalida a la otra".

Sin Argentina: así quedarían los octavos de final culminada la 1° fecha de Qatar 2022

Finalizó la primera fecha del Mundial de Qatar 2022, en la que hubo algunas sorpresas como la derrota de Argentina ante Arabia Saudita o la de Alemania frente Japón, o el empate de Uruguay contra Corea del Sur.

Sin la presencia de estas selecciónes históricas, los octavos de final se realizarían con algunas sorpresas, Túnez, que empató con Dinamarca, o Gáles, que pasaría por encima de Estados Unidos tras el empate en 1. Uno de los cruces, sería entre las dos mayores sorpresas: Arabia Saudita vs Túnez.

Pensando en estas llaves, algunos duelos que se podrían dar en cuartos de final serían España vs Brasil, Inglaterra vs Francia o Bélgica vs Portugal. La fecha 2, comenzará a partir de mañana, cuando se reanuden los grupos A y B.

Los octavos de final hoy:

-Países Bajos-Gales.

-Inglaterra-Ecuador.

-Arabia Saudita-Túnez.

-Francia-Polonia.

-España-Croacia.

-Bélgica-Japón.

-Brasil-Corea del Sur.

-Portugal-Suiza.

Batalla campal entre argentinos y mexicanos en las calles de Qatar

Una vez más, la violencia volvió a ser protagonista en la previa de un partido de fútbol. A días de que la Selección Argentina y la de México se vean las caras en el campo de juego, sus hinchas protagonizaron una brutal pelea en las calles de Doha. Repudiable.

El hecho se dio en la madrugada de este jueves, donde varios simpatizantes argentinos y mexicanos compartieron un espacio dentro de un bar. En los videos se pueden ver diferentes bebidas alcoholicas, algo que no se puede encontrar con tanta facilidad en la sede mundialista.

La situación empezó adentro y terminó afuera, en una pelea iniciada por un reducido grupo de hinchas y terminó en batalla campal. En los videos se pueden ver varias camisetas argentinas y también escuchar gritos como "Messi pecho frío" y cánticos a favor de México.

Según reportó el periodista Mario Moray, la pelea dejó varios hinchas heridos. Todo terminó cuando se metió la policía y se desconoce si quedaron simpatizantes detenidos. Papelón.

+ Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22