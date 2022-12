Cuando se ganan partidos claves como unos cuartos de final del Mundial, primero se disfruta y después se analiza. La victoria de la Selección Argentina sobre Países Bajos estuvo marcada por las emociones y ni siquiera los protagonistas pensaron en las formas. De eso no se salva nadie, ni una periodista tan bien valorada por sus análisis como Morena Beltrán.

Tal es así que se puso en papel de defensora de Lionel Scaloni, cuando algunos de sus seguidores cuestionaban los cambios que había hecho en el segundo tiempo. "Estaban los dos amonestados. Es entendible. El árbitro estaba revoleando tarjetas y nos podíamos quedar con 10. Es fútbol. Cabeceó uno de 1,97 y se vinieron porque estaban un gol abajo, es fútbol", le contestó a un usuario.

De la nada apareció un personaje anónimo, que no tuvo piedad con el DT: "No querida no TE LO DIJE ANTES cuando vos pedias tres cambios y yo te dije que ERA una locura. Y asi fue. ¿Cómo vas a cambiar jugadores porque tienen amarillas? Desarmó el equipo. SI NO ES POR EL DIBU, Scaloni estaria camino a SIBERIA. Fueron un desastre los cambios. Si Van Gaal dirigia Argentina y Scaloni Holanda, era 4 a 0".

El muchacho seguía con las críticas: "Scaloni la sigue pifiando. Espero aprenda. Estamos vivos de milagro. Vos como periodista influyente debes marcar los errores y no repartir elogios. Hoy pifió los cambios y con Australia tambien. Hoy lo salvo el Dibu y la lámpara de Aladino. Siempre aparece el genio. ¿Vos viste jugar al Tano Pernia? Lo amonestaban siempre y jamás lo sacaron".

Ante semejante catarsis, Morena se cansó y le contestó con 4 palabras: "Dale rey, dirigí vos". Corta la bocha.