Más allá del deseo y del esfuerzo que hizo para poder disputar el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina, Alejandro Garnacho no recibió el permiso de Manchester United y su ausencia terminó de confirmarse este miércoles en que Javier Mascherano dio a conocer la lista de convocdos definitiva para afrontar la competencia.

Sin embargo, el jugador nacido en Madrid podría tener una pronta revancha, ya que según avanzó en TyC Sports el periodista Gastón Edul este sería convocado casi con seguridad por Lionel Scaloni para disputar con el seleccionado mayor los dos compromisos programados para la Fecha de junio.

"A mí me da la sensación que es el momento de Garnacho en junio. Esa es la sensación que yo tengo", expresó después de adelantar que esos partidos amistosos van a disputarse en el continente asiático: uno en China, que podría ser ante Australia, y otro en Indonesia ante el representativo local.

Quien no llegaría a esos dos compromisos es Lisandro Martínez, su compañero en Manchester United que viene de sufrir la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho el mes pasado y ya se sometió a una exitosa operación, pero se perderá lo que queda de la temporada.

Licha, por otra parte, ha sido el principal aliado de la AFA para argentinizar a Garnacho y acrecentarle ese deseo de defender la camiseta y la nadera celeste y blanca. "A Licha le digo que acá es como mi padre, porque cuando me tiene que regañar lo hace y cuando hago las cosas bien me lo dice. Siempre me intenta ayudar en todo", había dicho el futbolista en declaraciones recientes.