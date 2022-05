Rusia 2018 terminó siendo una verdadera "pesadilla" para la Selección Argentina. Un Mundial repleto de rumores, internas de peleas y cortocircuitos que terminaron por decantar en una pésima labor futbolística y la temprana eliminación en octavos de final frente al posterior campeón, Francia.

Y en este panorama, el nombre de Jorge Sampaoli, cabeza de aquella Selección, aparece como el principal culpable de un fracaso que se veía venir.

Basta con escuchar declaraciones de referentes de aquel plantel como Ángel Di María, Leandro Paredes o Sergio Agüero para tomar dimensión de lo que fue la estadía de Selección en aquella Copa del Mundo.

Lo cierto es que hoy, cuatro años después y en vísperas de una nueva experiencia mundialista, el paño es bien distinto. Sin embargo, los jugadores no olvidan y cada vez que pueden aprovechan para ventilar nuevas e increíbles situaciones vividas en Rusia.

Con Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, habrá que tomar aquello como un aprendizaje para todo lo que no se debe hacer. Lionel Scaloni, hoy líder y en aquel entonces ayudante de Sampaoli, sabe mejor que nadie los errores que no se deberán repetir. La ilusión de no repetir el fracaso, por el momento, está más vigente que nunca.

¿Por qué los jugadores de la Selección odian tanto el ciclo Sampaoli?