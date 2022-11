Argentina le ganó a México 2 a 0 , con goles de Lionel Messi y un golazo de Enzo Fernández, la figura del partido y tomó aire en el grupo pensando en la clasificación a octavos de final en el Grupo C del Mundial de Qatar.

Luego del partido, el capitán argentino reflexionó sobre el partido: "Era un partido muy complicado para levantarnos, porque México juega bien, tiene un gran técnico. El primer tiempo lo jugamos como lo teniamos que jugar, con mucha intensidad y en el segundo cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a ser lo que somos nosotros. Después con el resultado, la euforia, la necesidad se hizo el partido como se hizo, habia que ganar para acomodarnos".

Además, comentó la postura del grupo para este partido y el que queda ante Polonia: "Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro Mundial para nosotros y lo pudimos hacer. No podemos bajar los brazos ahora, ahora es esto. Nosotros lo pusimos así, tenemos todas finales, no podemos errar. Sabíamos que la respuesta de la gente iba a ser así, nosotros también creo que le cumplimos. Llevamos mucho tiempo juntos de la mano".

Por último, explicó como está físicamente: "No sé por qué se dijeron tantas cosas. El otro día se hablaba de mi tobillo y no tenía nada, pero en el último minuto me lo doblé. Parece a proposito. Se dijo toda la semana, no tenía nada y en el último minuto del primer partido me lo doblé. Pero está bien, después entrené normal, a la par del grupo y en ningún momento solo".

