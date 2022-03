Después de la goleada a Venezuela, el capitán de la Selección Argentina sorprendió a propios y extraños con una particular declaración sobre su futuro.

En la noche del barrio porteño de La Boca, la Selección Argentina goleó a Venezuela con goles de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi, estiró el invicto a 30 partidos desde que Lionel Scaloni es el entrenador y alimentó la ilusión de los hinchas que acudieron al Alberto J. Armando, como así también a quienes observaron el partido a través de la pantalla televisiva.

Durante toda la previa al encuentro, se generó un aire viscoso porque comenzó a generarse un rumor sobre que sería el último partido de Messi en suelo argentino. De aquí a lo que será el Mundial de Qatar, el plantel albiceleste no volverá a jugar en el país y los hinchas no podrán despedir a los jugadores. Pero la Pulga sorprendió a todos con una declaración que nadie se esperaba.

"Era la despedida antes del Mundial, creo que no vamos a volver más", sostuvo el capitán del seleccionado. Y añadió: "Pienso en lo que viene: Ecuador y los partidos de preparación para el Mundial". Pero segundos más tarde llegó el bombazo de Messi.

Luego de la pregunta de Gastón Edul, el periodista de TyC Sports, la Pulga dejó en claro que su futuro no está definido: "No sé qué voy a hacer después del Mundial. Después de eso me voy a replantear muchas cosas", sentenció. Y paralizó a más de un corazón.

Si bien Messi también sostuvo que "hace tiempo que soy feliz en Argentina, desde antes de ganar la Copa América", los hinchas escucharon la sorpresiva declaración del ex Barcelona y comenzaron a pedir a través de las redes sociales que el capitán no se baje del barco post Qatar. ¿Qué hará?