El joven jugador del Inter Miami nació en Key Biscaine, pero sus raíces argentinas le permitieron también ser citado a la Sub 20 de Mascherano. Con apenas 17 años y un futuro prometedor, lo que tenés que saber de este talento en bruto.

Ni lerdo ni perezoso, David Beckham lo fichó y le hizo firmar su primer contrato profesional como jugador del Inter Miami. Y fue ahí cuando el nombre de Benjamín Cremaschi comenzó a ganar vuelo internacional e hizo parar las antenas de todos los futboleros argentinos.

¿Por qué? El pibe de 17 años nació en Key Biscaine, Florida, y disputó torneos juveniles con la camiseta del Seleccionado estadounidense, sin embargo, sus padres mendocinos también le permiten defender los colores celeste y blanco, y por eso Javier Mascherano ya lo tuvo en cuenta.

El talentoso mediocampista, a quienes algunos comparan con Rodrigo De Paul por su forma de jugar tanto en defensa como en ataque, fue citado por el DT de la Sub 20 el año pasado y ahí fue cuando Cremaschi tuvo su primer contacto con la Albiceleste.

Hijo de un ex Puma y con madre también mendocina, el pibe tiene entonces por delante las dos opciones, aunque en AFA están muy atentos para evitar que se decida por Estados Unidos. Lamentablemente, el Sub 20 se quedó afuera del Mundial de Indonesia y por eso no tendrá la chance de incluirlo en dicha lista, aunque sí podría ser incluido en futuras convocatorias para "asegurar" su lugar en la Selección Argentina.

¿Quién es? ¿Cómo juega? ¿Cuál es su futuro? En un nuevo video en nuestro canal, te contamos los detalles de este chico que cautiva las divisiones menores de la MLS y promete dar el gran salto en el corto plazo.