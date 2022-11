No quedan dudas que las diferencias entre los momentos previos del Mundial de Rusia y el de Qatar son enormes. Es que sin ir más lejos, de la mano de Lionel Scaloni como entrenador, la Selección Argentina llega a Qatar 2022 con el invicto más largo del mundo, siendo campeón de América y de la Finalissima, además de haberse clasificado con anticipación y comodidad.

En cambio, en la corta era de Jorge Sampaoli, la Albiceleste entró a la Copa del Mundo por la ventana y se marchó tempranamente en octavos de final tras perder con Francia y luego de una fase de grupos a los tumbos y con conflictos internos con los jugadores.

Luego de darse su salida, el reemplazante del oriundo de Casilda fue el propio Scaloni, quien formaba parte del cuerpo técnico y desde ese momento se dividió esa relación entre Sampaoli y quien era su ayudante de campo junto con Sebastián Beccacece. Y este jueves, el pujatense volvió a hablar del vínculo entre los dos, sobre todo en la actualidad.

En el "Líbero VS" de TyC Sports, Lionel Scaloni especificó que en el presente, "con Sampaoli no volvió a hablar", pero que esto no se debería a una mala relación, sino que, como también explicó cortamente el DT de la Selección, "no se dio". "No tendría inconveniente", cerró al respecto. Actualmente, Sampaoli es el entrenador del Sevilla y desde su llegada, argentinos presentes en la Albiceleste como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro Gómez tuvieron más minutos que en el ciclo anterior, cuando Julen Lopetegui era el DT andaluz.

Así, si bien Sampaoli no quedó con la mejor imagen en Argentina por sus actitudes durante su mandato como entrenador de la Selección, para Scaloni la relación se mantuvo de buena manera, aunque sin charlas constantes.