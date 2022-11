Julián Álvarez se convirtió en uno de los valores más importantes en el recambio de la Selección Argentina: es que en escasos minutos disputados en la Mayor, ha logrado anotar en varias oportunidades, y en poco tiempo se ganó un lugar en la lista del Mundial de Qatar 2022.

A continuación, conocé la historia del sobrenombre "Araña" con el que lo tratan los hinchas y sus propios compañeros, y en homenaje al cual celebra sus goles.

+ Las razones del apodo "Araña" de Julián Álvarez:

El atacante de la Albiceleste y de los Citizens ya nos tiene acostumbrados a sus festejos goleadores con el gesto del superhéroe Spider Man. Sin embargo, pocos saben el verdadero motivo del sobrenombre con el que es bautizado.

En conversación con el sitio oficial del Manchester City, el propio jugador reconoció: "me dicen así desde los 4 o 5 años. Fue algo que quedó de un día para otro jugando con hermanos y amigos. Crecí con ese apodo toda mi vida, muy pocas personas me llamaban por mi nombre y siempre fue natural para mí que me dijeran de esa manera".

Según quienes lo conocen de Calchín, club donde se inició en el fútbol desde chico, afirman que se debía a la gran capacidad que tenía de controlar la pelota y llevarla 'atada', como se dice popularmente.

En un video publicado recientemente por el equipo inglés donde incursiona el ex delantero de River, el propio padre del joven futbolista aclaró que "de chico me sacaba la pelota siempre y era como una 'araña' porque parecía que tenía varias patas; se ponía como un loco y no le podían quitar la pelota".

+ Los números de Julián Álvarez en la Selección Argentina:

Desde su debut en el Seleccionado Nacional el 3 de junio del 2021, ante Chile por las eliminatorias sudamericanas, Julián Álvarez acumula 3 goles en 11 encuentros disputados, sólo cuatro de ellos como titular. Ya le marcó tantos a Ecuador, Jamaica y Emiratos Arabes Unidos.