Un ex River y Boca liquidó a González Pirez: "Eso no lo hace un pibe ni de Novena"

River y Boca jugaron una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino y dejaron mucha tela para cortar. El Xeneize festejó en el Monumental y volvió a sonreír tras algunos tropezones, pero en la vereda de enfrente las dudas se generaron en la defensa. Y claro, varios salieron detrás de Marcelo Gallardo a apoyar a Leandro González Pirez. Otros lo destrozaron...

El defensor central del Millonario se confió, cubrió mal la pelota, Franco Armani no salió con la velocidad necesaria y Sebatián Villa terminó ganando el Superclásico. Tras el pitido final varios se lamentaron la lesión de David Martínez, otros se preguntaron por qué no jugó un experimentado como Maidana y otros bancaron al jugador que viene de la MLS. Aunque sin dudas El Puma Morete fue el más crítico.

El Puma Morete liquidó a González Pirez: "Eso no lo hace un pibe ni de Novena"

En diálogo con Radio La Red, Morete fue durísimo con el ex Inter de Miami: "González Pirez no es Perfumo. Eso no lo hace un pibe ni de Novena, cubrir así al delantero...". Y continuó sin piedad: "Tirala a la mierda, tirala al córner si vos ves que el arquero no sale. Te cuesta el partido, son errores de un tipo con experiencia, pero las cosas suceden".

Además, Morete aseguró que "Benedetto no tuvo que salir a jugar en condiciones no ideales" y destacó la tarea de Luis Vázquez: "Fue muy importante, fundamental, hizo lío. Después de ver el primer tiempo pensé que Boca iba a ser el equipo de los 50 metros, pero con Vázquez lo complicó". Y cerró: "Para ganar tenés que hacer el gol y Gallardo lo sabe. River no aprovechó el momento y el fútbol es tan lindo por estas cosas. Boca ganó bien".

