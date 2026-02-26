Lautaro Martínez hizo sonar las alarmas del predio de la AFA al sufrir una distensión en el sóleo de la pierna izquierda el pasado 18 de febrero, en el partido que el Inter de Milán jugó en Noruega contra el Bodo/Glimt por la ida de los Play Off de la UEFA Champions League (el Nerazzurro perdió 3 a 1 de visitante y 2 a 1 en San Siro y se quedó afuera de la competencia).

Fue ahí cuando se planteó como una de las dudas de la Selección Argentina para la Finalissima que disputará ante España el próximo 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar. De esa manera se sumó a Gio Lo Celso y a Nicolás González, quienes se están recuperando de diferentes dolencias musculares (Juan Foyth, por su parte, quedó descartado por una rotura del tendón de Aquiles).

No obstante, tras la primera semana desde que se confirmó el diagnóstico, Lautaro Martínez ya tiene un panorama más claro de cuánto tiempo precisará para volver a las canchas. En principio, de acuerdo a la Gazzetta dello Sport, tanto Inter de Milán como el propio delantero apuntan al Derbi con el AC Milan pautado para el 8 de marzo.

La idea del cuerpo médico, en línea con el staff de Cristian Chivu, es probarlo en la semana previa al choque con el Rossonero. Si el ex Racing responde en lo físico, estará a disposición para el cruce que puede definir anticipadamente la Serie A 2025/2026 (el Inter ya le sacó 10 puntos de diferencia en la tabla de posiciones).

En caso de que prefieran esperar para no arriesgar, el Toro podría reaparecer contra Atalanta el 15 de marzo. Por lo tanto, si todo avanza como diagramó el Inter, Lautaro Martínez se presentará en la concentración de la Selección Argentina en Doha en buen estado físico y con rodaje de competencia.

La Selección Argentina espera novedades por Lisandro Martínez

Lisandro Martínez también hizo un llamado de atención al no poder participar del encuentro que el Manchester United tuvo con el Everton el último lunes. El zaguro sintió una molestia, razón por la que Michael Carrick prefirió no exponerlo. En principio no sería de gravedad, por lo que se espera que diga presente en el compromiso que los Diablos Rojos tienen por la Premier League este domingo primero de marzo contra el Crystal Palace.

