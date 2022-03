El profe Fernando Signorini fue al hueso al ser consultado sobre cómo llega Messi al Mundial, además de afirmar que no ve a la Selección Argentina como candidata al título en Qatar.

Si hubo alguien que acompañó a la Selección Argentina en diversos momentos de la historia de la Albiceleste, ese es Fernando Signorini. El "profe" era el preparador físico de Diego Armando Maradona durante los mundiales en los que "Pelusa" vistió la camiseta celeste y blanca.

Además, también fue parte de la delegación cuando Maradona dirigió a la Selección en la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010, donde estuvo junto a Leo Messi, a quien llegó a conocer bien en aquellos años donde coincidieron en el seleccionado nacional.

Siempre elogioso para con el siete veces ganador del Balón de Oro, el profe Signorini volvió a referirse a Messi en diálogo con Radio La Red pero esta vez, lejos de florearlo, fue lapidario con el contexto actual del rosarino, al afirmar que para él, ya pasó su mejor momento.

La frase que usó Signorini para describir lo que es el presente de Leo fue durísima y muy gráfica: "El mejor Messi está velado. Ya pasó su mejor momento". Esto, en referencia a lo que es su juego en el PSG, donde no atraviesa su mejor momento y se encuentra en el foco de las críticas del conjunto parisino.

Sin embargo, Fernando Signorini tampoco se confía de cara a lo que será el Mundial de Qatar para Messi, ya que sobre esto, también fue tajante, al afirmar: "No sé si Messi llega con todo su explendor a Qatar puede ser lo mismo que fue Estados Unidos 1994 para Diego. Personalmente, no tengo grandes expectativas para la Copa del Mundo. Veo selecciones mejor preparadas que Argentina". El profe, durísimo y rotundo. Claro está que el rendimiento de Leo en Argentina es otro que el del PSG y que con casi 35 años, no esté en el esplendor de su carrera, pero es el último ganador del Balón de Oro...