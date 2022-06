El momento que atraviesa la Selección Argentina es tremendo. Después de cortar la mala racha con la obtención de la Copa América en Brasil, la Albiceleste encontró el camino de la victoria y nunca más se alejó de allí. Ahora, mientras esperan el Mundial de Qatar con muchas ansias y festejan la Finalissima ganada vs. Italia, los futbolistas se divierten.

Este miércoles, un video de Giovani Lo Celso hizo delirar a los hinchas argentinos. El volante que actualmente juega en el Villarreal asistió a un recital de Los Palmeras, una reconocida banda rosarina, y no dudó un segundo para subirse a cantar. Y como no podía ser de otra manera, un hit de la Scaloneta dijo presente en medio de la fiesta.

Lo Celso cantó desaforadamente una canción de la Scaloneta: "Quiero ser campeón mundial"

Con la banda acompañando de fondo y en un entorno que acompañaba al volante de la Argentina, el ex Rosario Central tomó el micrófono y no tuvo pelos en la lengua. "No te lo puedo explicar porque no vas a entender, las finales que perdimos cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá", comenzó el cantito de cancha.

Luego, como en el avión post Finalissima ante Italia, Lo Celso siguió saltando: "Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial...". ¿Y cómo termina el hit? "Y el Diego... En el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel".