A seis meses del Mundial, Scaloni evaluó el grupo de Argentina y reveló una última charla con Messi: “No se va a relajar”

Lionel Scaloni sabe que inició un año en que más allá de todos los títulos conquistados deberá volver a rendir examen como entrenador de la Selección Argentina, caso contrario no hubiese encontrado la motivación suficiente como para continuar al frente de un proyecto que requiere todo el tiempo de la renovación de nombres, energías y objetivos.

En ese sentido, ya comenzó a evaluar con mucha seriedad a los rivales que le arrojó el sorteo de la fase de grupos del Mundial, sabiendo que el status de campeones del mundo le da a sus dirigidos el cartel da favoritos pero que tendrán que llegar a Estados Unidos en su mejor nivel para no sufrir sobresaltos tempranos en la competencia.

“Argelia es un rival de temer, está haciendo una gran Copa Africana. A Jordania no lo conocíamos tanto y vimos que hizo una gran actuación en la Copa Árabe. Y Austria sabemos que es complicado. A su entrenador le gusta presionar arriba y ganó su zona de las Eliminatorias. Va a ser difícil el grupo del Mundial”, analizó en diálogo con AFA Estudio.

El DT reveló también que volvió a tener una charla con Lionel Messi, capitán del equipo que sin embargo no terminó de confirmar su presencia en el próximo Mundial. “Hablé con Messi. Mi intención es hablar con la mayoría de los chicos para darles mi perspectiva. Faltan seis meses y está bueno que cada una vaya teniendo una idea de cómo viene la situación”, dijo.

Lionel Scaloni dirigirá por segunda vez a la Selección Argentina en un Mundial. (Getty).

Y explicó: “Los que conocemos a Leo sabemos que no se va a relajar nunca. Quiere estar siempre y ganar siempre. Es vital para los compañeros que sea así. Quiero jugar con la Selección siempre, donde sea, y es importante que los chicos lo vean siempre así. Del Mundial no hablamos, pero pensaremos siempre en el bien del equipo”.

La Finalissima y su cariño por De La Fuente

Una prueba de fuego que tendrá a Selección Argentina en la previa del Mundial será la disputa en marzo de La Finalissima ante España, otra de las grandes candidatas a conquistar la Copa del Mundo. En ese sentido, Scaloni dijo tener un gran cariño por su entrenador e incluso mucha simpatía por el seleccionado europeo.

“Luis De La Fuente fue mi maestro en el curso de entrenador. Le tengo un gran aprecio, porque nos trató a todos de una manera muy linda y especial. Me pone contento como le está yendo. A pesar de que vamos a jugar contra ellos, una parte de mi corazón está con España por los años que viví acá, por mi esposa y si bien el partido será a cara de perro, también me pondría contento por ellos. Será un partido muy duro, muy complejo, pero falta y pueden cambiar un montón de cosas de acá al partido“, manifestó.

La importancia de recuperar a Lisandro Martínez

Una buena noticia para el DT en el inicio de 2026 fue el regreso de Lisandro Martínez en Manchester United, futbolista que considera clave en la defensa de la Selección Argentina. “Es bueno para nosotros porque es un futbolista que siempre ha estado cuando está bien”, reconoció.

Y agregó: “Es polifuncional, nos sirve en línea de 3 y en línea de 4, incluso para jugar de lateral. Al resto los veo bien, pero analizarlos ahora no es trascendental. Lo importante será de marzo en adelante. El Mundial tiene esas cosas de suerte también, que depende mucho cómo llegan físicamente los jugadores”.

