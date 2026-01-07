Rivales y sedes: Argentina avanza en sus amistosos en junio previos al Mundial 2026

El calendario de la Selección Argentina antes de la Copa del Mundo se empieza a clarificar. El viernes 27 marzo se estará enfrentando a España por la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (Finalissima) en el Estadio Icónico de Lusail, Doha. Mientras que el lunes 30 o el martes 31, para aprovechar su estadía en el país de Medio Oriente, estaría midiéndose al combinado local.

En tanto que en junio, en la fecha FIFA que irá del primero al 9 de junio (dos días antes del partido inaugural que protagonizarán México y Sudáfrica en el Estadio Azteca), el elenco que comanda Lionel Scaloni se estaría cruzando primero con México y después con Honduras en dos sedes estadounidenses que ya estarían definidas.

Conforme a TyC Sports, la Selección Argentina chocaría con su par azteca en Las Vegas, en tanto que con los hondureños sería en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, ya emprendería su rumbo hacia Kansas City, en donde el 16 de junio jugará contra Argelia por la fecha 1 del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por cierto, de momento el plan de la AFA para la base de los dirigidos por Lionel Scaloni sería la de quedarse en Kansas durante toda la Fase de Grupos. Con lo cual, solo se trasladaría para Dallas en el marco de los encuentros con Austria del lunes 22 de junio y con Jordania del martes 27 del mismo mes.

Luego, si los resultados de la Albiceleste son los esperados, tendrá que visitar Miami para el duelo de los 16vos de Final en el Hard Rock Stadium con el segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El calendario FIFA cambiará tras la Copa del Mundo 2026

La FIFA cambiará el formato de las fechas para partidos de selecciones luego de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El calendario contará con, por lo menos, una venta que dispondrá de 16 días. Con lo cual, los combinados podrán disputar hasta cuatro partidos como máximo, en lugar de dos como viene sucediendo hasta el momento.

La primera en la que se podrá ver esta situación será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre próximos.

En síntesis

Argentina jugará la Finalissima ante España el 27 de marzo en Doha.

México y Honduras serán los rivales en Las Vegas y Miami durante junio.

Lionel Scaloni debutará en el Mundial ante Argelia el 16 de junio en Kansas.