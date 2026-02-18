Las lesiones en la Selección Argentina abren lugar para la consolidación de hasta 10 futbolistas de cara a La Finalissima ante España

Si se asume que La Finalissima que la Selección Argentina disputará ante España el próximo 27 de marzo en el Estadio de Lusail, en Qatar, será el último gran banco de prueba que tendrá Lionel Scaloni para definir la lista de convocados para disputar el Mundial de 2026, el panorama actual con una importante cantidad de futbolistas lesionados entre los que podrían considerarse una fija para la elección del DT abre posibilidades para otros tantos cuya presencia todavía se encuentra en juego.

No es que el título en juego no tenga valor para quienes llegan como campeones defensores tras la final conquistada ante Italia en 2021, pero por la proximidad de la fecha es todavía más importante empezar a pulir la nómina que a partir de junio también buscará revalidad la corona en el certamen FIFA por excelencia, que tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como sedes.

Un jugador ya descartado no solo para La Finalissima sino también para la Copa del Mundo es Juan Foyth, quien tras romperse el tendón de Aquiles no podrá regresar a los terrenos de juego al menos hasta septiembre según estimó el cuerpo médico de Villarreal. Aunque Argentina recuperó a Lisandro Martínez y en altísimo nivel, la ausencia del ex Estudiantes dará oportunidades a Leonardo Balerdi, hasta ahora el más consolidado dentro del recambio, así como también a Facundo Medina y Marcos Senesi.

También en la defensa, Nicolás Tagliafico sufrió un esguince de tobillo jugando Europa League con Olympique de Lyon ante Young Boys. Y aunque esa dolencia no podría en riesgo su presencia en La Finalissima a menos que se resienta, sí puso el foco en las últimas semanas en otros futbolistas que quieren pelear por un lugar en el lateral izquierdo: Valentín Barco y el polifuncional Giuliano Simeone, que a estas alturas está mucho más adentro que afuera de la lista mundialista.

Balerdi se afianzó durante la prolongada ausencia de Lisandro Martínez. (Getty).

Entre los futbolistas que se desempeñan de mitad de cancha en adelante, donde el propio Lionel Scaloni reconoció tener más opciones de las que puede hacer uso, lo que necesariamente derivará en algunas ausencias que se consideren injustas, tanto Giovani Lo Celso como Nicolás González han estado perseguidos por las lesiones.

Publicidad

Publicidad

El jugador del Betis lidia con una lesión miotendinosa en el recto anterior de su muslo derecho, mientras que el de Atlético de Madrid será baja por al menos tres semanas por un problema muscular también en el muslo. Tanto Franco Mastantuono como Nicolás Paz y hasta Exequiel Palacios podrían verse favorecidos si es que finalmente ambos se ausentan en La Finalissima; incluso otros futbolistas que corren desde atrás como Valentín Carboni y Matías Soulé podrían tener su chance.

ver también La Selección Argentina suma otra duda por lesión para la Finalissima vs. España

Data clave