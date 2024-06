Argentina ganó, no le sobró nada y los hinchas estallaron con un titular: "Es para que nunca más se vuelva a poner la camiseta"

En el debut de la Copa América, a la Selección Argentina le costó muchísimo. Si bien terminó ganando por los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, a los comandados por Lionel Scaloni no les sobró nada, sufrieron en más de una ocasión, y hubo varios rendimientos que estuvieron por debajo de la media.

A través de las tribunas virtuales, los fanáticos de la Albiceleste cuestionaron el nivel que tuvo Nahuel Molina a lo largo de los 89 minutos que afrontó en el compromiso, ya que fue reemplazado por Gonzalo Montiel. Y es que el lateral derecho que también juega en Atlético de Madrid no tuvo una buena noche.

Durante el tiempo que estuvo en cancha, perdió 12 veces la posesión del balón, además de que de los 3 duelos terrestres que disputó solamente ganó uno de ellos. Pero tuvo una efectividad del 87% en pases, ya que acertó 48 de 55. Pero perdió los únicos dos cruces defensivos que tuvo.

“Lo de Molina es para que nunca más se vuelva a poner la camiseta de Argentina”, esbozó uno de los tantos fanáticos en X (ex Twitter), donde el ex futbolista de Boca Juniors terminó siendo tendencia por su nivel. “Mamita Molina, los pies al revés tiene”, fue otro de los comentarios que se vio en la ex red social del pajarito respecto a la actuación del cordobés.

El mapa de calor de Nahuel Molina vs. Canadá por la Copa América 2024

Los comentarios por el rendimiento de Nahuel Molina

Los números de Nahuel Molina desde que juega en la Selección Argentina

Desde que debutó el 4 de junio de 2021, Nahuel Molina afrontó 39 partidos con la camiseta de la Selección Argentina: hasta el momento, convirtió 1 gol y aportó 3 asistencias.