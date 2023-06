Tras explotar en su primera experiencia en el fútbol inglés, donde jugó los últimos 6 meses en el Brighton, disputando 14 partidos en los que aportó un gol y una asistencia, Facundo Buonanotte se ganó la convocatoria a la Selección Argentina, para disputar la última gira amistosa por Asia.

Si bien no sumó minutos contra Australia, su debut no se hizo esperar y jugó como titular en el triunfo ante Indonesia, y esto le permitió tomarse una revancha de lo que fue no poder estar en el Mundial Sub 20 debido a que el club inglés no lo cedía a tiempo para sumarse al equipo de Mascherano.

Días después de lo que fue su ansiado debut, el mediocampista de 18 años habló con ESPN, donde contó la intimidad de lo que fue el primer encuentro con Lionel Messi en la Selección, y reveló el consejo que les dio tanto a él como a Alejandro Garnacho, el delantero del Manchester United.

“En la Selección cualquier jugador que le preguntes quiere estar. Para mí es un orgullo y un placer. Con Lionel, en una de las primeras prácticas, yo justo estaba con Ale, y nos dijo que no tengamos vergüenza, que esto era fútbol”, comentó.

Además, agregó: “Me hubiera encantado que se quedara (Messi para el partido ante Indonesia). Me hubiera gustado que se queden todos. Pero bueno, sabemos también que no es posible, que cada jugador tiene que buscar el bien de él, pero obviamente me hubiera encantado“.