En el Lincoln Financial Field de Philadelphia, la Selección Argentina se enfrenta con El Salvador, en lo que será el primer encuentro amistoso de 2024 que servirá como preparación para la Copa América que se disputa a mitad de año en Estados Unidos.

Previo a este encuentro, David Dóniga, el entrenador de la Selecta, habló en exclusiva con BOLAVIP, palpitó el duelo con la Albiceleste, explicó cómo parará a su equipo en el campo de juego y cómo buscará hacerle daño a su rival.

-¿Cómo se sintieron cuando se confirmó el amistoso contra la Selección Argentina?

-Tenemos la misma sensación de todos los compromisos que tenemos para hacer, que la Selecta rinda de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que en junio tenemos los primeros partidos de clasificación para el Mundial. Por lo que en esta ventana, que es la primera en la que puedo seleccionar a todos los jugadores disponibles, porque solamente hicimos microciclos con jugadores locales, nos servirá para conocer la base para los partidos de junio. Vamos a jugar con Argentina, que es muy importante porque nos enfrentamos a los mejores, siempre es un orgullo jugar partidos de este calibre. Tenemos la alegría de jugar con los mejores, porque nos sirve para mejorar a nosotros. Los vamos a preparar de la misma manera que preparamos a todos los partidos, porque son todos importantes.

–¿Cuál es el plan de juego que tenés en mente?

-Habitualmente, a pesar de que podamos cambiar la formación, normalmente mis equipos juegan con diferentes sistemas. Lo que van a encontrar y ver el equipo en fase defensiva no va a tener nada que ver a cuando el equipo tenga la pelota y eso es lo que me permite jugar también con el rival y nuestra capacidad para generar peligro al rival. No tengo exactamente el sistema, trabajamos diferentes variantes. El equipo cuando presione arriba va a tener otra posición a cuando tengamos que defender. Entiendo que va a ser un partido en el que vamos a defender más de lo que vamos a atacar y será complicado tener el balón, pero en contraataque intentaremos gestionar el juego para atacar.

–¿Cómo creés que cambió la forma de juego de Messi?

-Por lo que yo conozco del entorno en Barcelona, porque conozco parte de los entrenadores que lo tuvieron, como Luis Enrique y técnicos de la Cantera, entiendo que es un futbolista que siempre fue maduro e inteligente. Quizá ahora con estas capacidades de madurez e inteligencia, ha aprovechado para sacar lo mejor de su juego. Su inteligencia a la hora de entender cuánto más se cuide fuera del juego más y mejor va a poder jugar, le sirve para aprovechar mejor sus recursos. Suele estar alejado de la pelota en defensa y siempre está preparado para atacar, fijando rivales para que su equipo defienda en superioridad numérica.

-¿Qué opinión tenés de Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina?

-Tengo admiración absoluta, lo conozco como jugador en la Liga Española y ahora como entrenador se consagró campeón del mundo. No puedo tener más que admiración hacia él y más con lo que hizo en la Selección Argentina por la presión a la que está sometido, que tiene que ganar sí o sí. Los comienzos siempre son duros y siempre ponen en la mira al técnico, pero él salió adelante y tiene un grupo de futbolistas que van a llegar bien a otro Mundial. Todos los técnicos ponemos el ojo en los entrenadores ganadores y Scaloni es uno de ellos. A nivel táctico tiene mucha variedad, juega con diferentes sistemas.

–En Argentina se dijo que los rivales de la Selección Argentina no son de jerarquía, ¿Qué opinas al respecto?

-Nosotros tenemos una situación similar, vamos a jugar tres partidos y si vas a la posición en el ranking FIFA tenemos un rival que está por debajo, otro por encima como es Honduras, que es un rival directo en Centroamérica, y luego tenemos al campeón del mundo. Obviamente no podés encontrar para Argentina un rival mejor que Argentina porque no lo hay en el ranking y son los que defienden el título de campeón del mundo. Pero todos los partidos son importantes. En defensa al trabajo con El Salvador, todos los partidos tienen sentido y jugar con rivales que tienen un escalón más alto y más bajo son importantes, porque en torneos internacionales vas a jugar con rivales de esos niveles. Entiendo que por ahí tiene que ir la preparación, para trabajar el sistema de juego que querés y probar la base de jugadores.

Argentina vs. El Salvador: cómo ver, horario y TV

El partido amistoso que se disputará en el Lincoln Financial Field de Philadelphia comenzará a las 21:00 horas de Argentina y el mismo se podrá ver a través de la señal de TyC Sports y por internet en TyC Sports Play.

El posible equipo de la Selección Argentina

Para este encuentro, tal como probó en las últimas prácticas, el equipo de Lionel Scaloni formaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nehuén Pérez o Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Gio Lo Celso o Nicolás González; Ángel Di María y Lautaro Martínez.

El historial de Argentina vs. El Salvador

Estas selecciones se enfrentaron en dos oportunidades, en el Mundial de España 1982 y en un amistoso en 2015, y en ambas oportunidades fue el seleccionado argentino quien se quedó con la victoria.