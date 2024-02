Dibu Martínez: "Si hay algo que me falta ganar con la Selección Argentina son los Juegos Olímpicos"

Emiliano Martínez habló sobre la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina. Luego de lo que fue la clasificación del seleccionado sub 23, el Dibu fue mencionado como uno de los jugadores mayores que podría meterse a la lista para jugar el torneo.

En una entrevista con el periodista Christian Martin para DSports, el actual arquero de Aston Villa dejó en claro que aunque le falte ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, cree que es el momento para que los jóvenes tengan su oportunidad en la Selección Argentina.

“Miré la final (el último partido de la ronda final del Preolímpico ante Brasil), me gustó el equipo y todo, y no sé (…) Si hay algo que me falta ganar con la Selección Argentina. Pero los jóvenes siempre necesitan la chance. Si a nosotros nos va bien en la Copa América y la ganamos, hay que dejarles el lugar a los chicos“, reflexionó el arquero campeón del mundo en Qatar 2022.

Respecto a esto último, Dibu Martínez aclaró que no se trata de que los chicos pasen a ser el recambio, sino que estén en París 2024. “No el recambio, pero en los Olímpicos si clasificaron y están en un buen momento, no hay que cambiar“, pensó.

Dibu Martínez: “Mi meta es la Copa América”

Tal como mencionó en su respuesta respecto a la chance de jugar los Juegos Olímpicos de París 2024, la prioridad para el arquero titular de la Selección Argentina mayor es la Copa América. “Mi meta es la Copa América. Después, pase lo que pase ahí, no sé, pero mi meta es la Copa América“, insistió.

A su vez, explicó su razonamiento respecto a la elección por el certamen continental. “Como pienso yo, piensa el 90 por ciento del plantel y el cuerpo técnico. Sabemos que es una Copa América diferente, en los Estados Unidos y va a ser un ‘Mini Mundial’, así que nuestra cabeza está preparada en eso“, explicó.

Los otros arqueros que tiene en cuenta Scaloni para la Copa América

Un momento de la charla entre el periodista y el arquero de Aston Villa pasó por el presente del arco en la Selección Argentina y las apariciones de otros nombres que podrían ser convocados. En este sentido, el Dibu habló caso por caso sobre los nombres que pelean por un lugar.

“El nivel hoy está muy bien. ‘Gero’ (Rulli) tuvo la mala suerte de lesionarse el hombro; ‘Juancito’ (Musso) está jugando y no está jugando, pero es un gran arquero; Walter (Benítez) está jugando Champions y le va muy bien en Holanda; Franco (Armani) volvió muy bien en River; ‘Marche’ (Agustín Marchesín) está volviendo a jugar, que estuvo lesionado mucho tiempo y fue una pieza clave en la Copa América (de Brasil 2021)“, contó el arquero de 31 años.

Y agregó: “Yo estoy tratando de mantener el nivel porque la vara está cada vez más alta y la verdad de arqueros, no tenemos problemas“. Así, para Martínez, el arco está bien más allá de que se presume que podría haber otros nombres en consideración por parte del técnico Lionel Scaloni. Los nombres que trascendieron son Paulo Gazzaniga (Girona) y Jeremías Ledesma (Cádiz).