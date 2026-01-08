El sorteo que se realizó el pasado 5 de diciembre en Washington D.C., el cual distribuyó a los seleccionados clasificados y a los cupos vacantes que se definirán en los repechajes de marzo en cada uno de los 12 grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, despuntó todo tipo de análisis y especulaciones.

Como el de Diego Forlán, que en una conversación con Sergio Goycochea para DSports Radio, expresó que, para él, tanto Uruguay como España, así como también Cabo Verde y Arabia Saudita (integrantes del Grupo H), jugarán condicionados porque buscarán el mejor resultado que les permita eludir a la Selección Argentina (Grupo J) en los 16vos de Final.

”A Argentina le tocó un grupo fácil. Eso hace que tenga grandes chances de clasificar primero, lo cual te condiciona el grupo de Uruguay y España, sin menospreciar a Cabo Verde y Arabia Saudita, con quienes hay que tener mucho cuidado porque en el fútbol de hoy en día se ha emparejado muchísimo”, opinó el exdelantero de la Celeste.

En esa misma línea, Forlán agregó: ”Tenés selecciones con jugadores de muy buen nivel con los que podés hacer la diferencia, pero te vas a jugar en la última fecha, esperemos, si dios quiere, el pasaje a la siguiente ronda. Y lo que va a ser el primer y segundo puesto, dependiendo de eso, ahí se te puede cambiar un poco el destino y la posibilidad de enfrenarte a una Argentina ya en 16vos”.

De igual modo, el atacante que tuvo su paso por Independiente y Atlético de Madrid, entre otros, aclaró: ”Como todos decimos: ‘tenemos que enfrentarnos con todas las seleciones’. Pero cuando estás en un mundial, si las podés evitar… preferís enfrentarlas mucho más adelante”.

Por otro lado, el campeón de la Copa América 2011 dio a sus dos principales candidatos para alzar el trofeo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: ”Sabemos lo que son las favoritas, sabemos que en este caso tenemos una que es España y Argentina, sin lugar a dudas, que también es una grandísima selección que viene año tras año mejorando”.

Forlán piensa que Leo Messi ya no es el mismo

En la misma charla con el Goyco, Diego Forlán comentó que, para él, no se verá de Lionel Messi en este Mundial el mismo nivel que tuvo en Qatar 2022: ”Obviamente no es lo mismo el Messi que vamos a encontrar hoy en día que el Messi que estaba cuatro años atrás, pero igual es un jugador muy desequilibrante y tiene un equipo detrás que lo puede arropar y lo puede ayudar para él seguir haciendo la diferencia y seguir teniendo la calidad que tiene”.

En síntesis

Diego Forlán aseguró que el grupo de Argentina es fácil y condiciona a Uruguay y España.

16vos de Final es la instancia clave donde buscarán evitar el cruce con la Albiceleste.

España y Argentina fueron señaladas por Forlán como las favoritas para la final del 19 de julio.