Lamine Yamal, entre la ilusión de conducir a España a su segundo título mundial y ser récord de insultos en su propio país

Si alrededor del planeta dan casi por unanimidad a la Selección de España como una de las grandes candidatas a conquistar el próximo Mundial, mucho tiene que ver con la consolidación de Lamine Yamal como uno de los mejores futbolistas de la actualidad. Es verdad que a lo largo de la Eliminatoria de la UEFA el equipo que conduce Luis De La Fuente lo hizo muy bien incluso ante sus reiteradas ausencias, que generaron rispideces con el cuerpo técnico de Barcelona, pero su valor para el equipo es innegable pensando en conquistar la segunda estrella para su país en el certamen FIFA que se desarrollará con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Así y todo, a lo largo del año le tocó ser víctima de un trato demasiado hostil por parte de los fanáticos en su propio país, con muchos más adeptos en Barcelona que en Madrid, que bien puede estar a la cabeza de las regiones donde no se le perdonan sus últimas ausencias a las convocatorias del seleccionador español. Similar a lo que alguna vez le tocó vivir a Lionel Messi en Argentina, el crack culé ha sido centro de críticas y agravios tan reiterados en su propio suelo que, según el Observatorio Español del Racismo y Xenofobia, concentró a lo largo de noviembre el seis por ciento de los mensajes de odio vertido en redes sociales en el ámbito deportivo.

Fue su desafección de la lista de Luis De La Fuente tras ser convocado para participar de la Fecha FIFA de noviembre, por la decisión unilateral de asistir a realizarse estudios médicos el mismo día que debía sumarse a la concentración, lo que provocó la catarata de insultos y agravios en su contra. Según el estudio, fueron un total de 39.054 los mensajes xenófobos y racistas que recibió la joya culé en redes sociales, de los cuales un 51 por ciento fueron retirados por las propias plataformas.

Lamine Yamal está llamado a ser una de las grandes figuras del Mundial de 2026 (Getty).

Si en la Federación Española no encuentran la manera de proteger y respaldar a Lamine Yamal, si continúan los cortocircuitos entre el cuerpo técnico del seleccionado y el de Barcelona, podría generarse un mal clima dentro del plantel que conspire contra esas altas probabilidades de que pueda pelear por el título en la Copa del Mundo del año próximo. De por sí, no es fácil lidiar con el cartel de candidato en una competencia de semejante magnitud, pero mucho más difícil es si existen conflictos internos no saldados.

El grupo de España en el Mundial y el posible cruce con Argentina

Más allá que España y Argentina se verán las caras en La Finalissima que se disputará el 27 de marzo; también hay altas probabilidades de que crucen sus caminos más pronto que tarde en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis De La Fuente, DT de España, ya habla de la Finalissima con Argentina: ”Será un partidazo”

España compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay; y tanto si finaliza líder y Argentina es segunda en el Grupo J como si es segunda y Argentina finaliza líder, ambos seleccionados se verán las caras en dieciseisavos de final.

En síntesis