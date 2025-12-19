¿Quién es el verdadero favorito entre Argentina y España?

A tres años de la conquista del Mundial, la Selección Argentina ya tiene confirmada otra oportunidad de título: el encuentro de marzo frente a España en la Finalissima, que se disputará el próximo 27 de marzo. Esa fecha no deja conforme a todos. Roberto Ayala, parte del cuerpo técnico, criticó la elección, considera incómodo e inadecuado programar un partido tan importante por una estrella justo antes del cierre de la temporada.

Otros están molestos porque pierden jugadores; el Atlético de Madrid, por ejemplo, podría ceder hasta 10 futbolistas entre convocados de España y de Argentina. La Albiceleste disputará así una nueva chance de título en doble fecha FIFA. Hay rumores de que los rivales en esa ventana podrían ser Qatar o incluso Senegal. Este último sería un oponente mucho más exigente que Qatar, ya que es uno de los dos grandes seleccionados africanos actuales y podría complicar aún más la planificación.

Luis de la Fuente está conforme con la fecha; la AFA y la Real Federación Española presionaron para jugarlo en la previa del Mundial. La gran pregunta es: ¿está la selección argentina para campeona? Vamos puesto por puesto.

Arco: Unai Simón y Dibu Martínez son dos grandes porteros. Sin embargo, en prestigio, salida a balones aéreos y rendimiento en tandas de penales, Dibu Martínez lleva ventaja.

Defensa central: hay paridad. España cuenta con Le Normand, Aymeric Laporte e Iñigo Martínez; Argentina, con Cuti Romero, Lisandro Martínez, Otamendi y un Leo Balerdi que capitanea en el Olympique de Marsella. Además, Juan Foyth está entre los mejores centrales de LaLiga esta temporada. Laterales: Tagliafico pierde la comparación con Cucurella. En el derecho, Nahuel Molina supera a Pedro Porro, Mingueza y Marcos Llorente.

Mediocampo: aquí España saca ventaja clara. En el puesto de 5, Scaloni rotó solo tres opciones en los últimos 10 partidos: Paredes como titular habitual y Moreno o Perrone como alternativas. Como mixtos hay más nombres (Enzo, Alexis, De Paul, Palacios), pero España ofrece mayor calidad y variedad: Rodri, Zubimendi, Álex García como pivotes de élite, más Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi y emergentes como Pablo Barrios. La actualidad y profundidad acompañan a la Roja.

Delantera: todos miran la comparación Yamal-Messi, pero hay matices. En el 9, Argentina tiene dos centrodelanteros diferenciales y titulares en sus clubes: Lautaro y Julián Álvarez. Pocos seleccionados pueden decir lo mismo (España probó varios hasta quedarse con Oyarzabal y no tiene tantas alternativas claras).

En cambio, en los jugadores que rodean al 9, España domina: Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Pedri, Jeremy Pino, Ferran Torres, Álex Baena, Fermín López e incluso Isco en los últimos llamados. Argentina cuenta con Messi y un Thiago Almada en gran momento, pero luego aparecen pruebas como Mastantuono, Nico Paz o usos recientes de Ángel Correa y Prestianni. En este sector, la pulseada la gana España.

¿Estamos para campeones?

Individualmente, está parejo. Grupalmente, Argentina se agranda en escenarios complicados como este partido de marzo. Es una prueba de fuego ideal para diagnosticar el nivel de cara al Mundial: cómo se arma la defensa central, qué alternativas hay en el mediocampo, quiénes acompañan al 9 y si jugadores como Almada se consolidan. Según Roberto Ayala, será raro que haya grandes sorpresas en la lista del Mundial; casi todos los convocados para la Finalissima repetirán en la Copa. Por eso este partido cobra aún más importancia: nos dirá con claridad si Argentina está lista para pelear nuevamente por el título.