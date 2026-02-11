El argentino que España puede convocar para la Finalissima: “Es lindo”

Desde hace tiempo, aumentó considerablemente la cantidad de futbolistas que adoptaron una nueva nacionalidad para poder desempeñarse a nivel mundial. Así como pasó con Mauro Camoranesi en Italia y David Trezeguet para Francia, ahora en España quieren a otro argentino: Mateo Pellegrino.

El delantero que acaba de renovar su contrato con Parma, donde continuará hasta mediados de 2030, nació en Valencia cuando su padre, el actual entrenador de Lanús, defendía la camiseta del conjunto Che. Y como posee la doble nacionalidad, tiene la posibilidad de jugar para la Furia.

Pellegrino viene siendo seguido muy de cerca por Luis De la Fuente, el DT de la selección española, y ante la rotura de ligamento que sufrió Samu Aghehowa, aumentan las chances de que el ariete del elenco italiano defienda los colores del país ibérico. De hecho, ya tuvo presencia en la Sub 21 de los europeos.

“Sinceramente, no me llamaron. Vi la noticia, pero no me dijeron nada. Trato de enfocarme en lo que debo hacer el fin de semana”, enfatizó en diálogo con ESPN luego de que le consultaran sobre la chance que surgió en medios del Viejo Continente. “Si uno pierde el foco, no hace las cosas bien. Para mí es lindo que se hable de la posibilidad; estoy agradecido por eso. Después se verá”, añadió.

Respecto a la oportunidad, dejó en claro cuál es su postura, ya que Lionel Scaloni, pese a que no lo contactó y tampoco lo tiene en carpeta, podría citarlo si lo deseara, ya que también tiene raíces argentinas gracias a sus familiares. “No le cierro ninguna puerta, ni a clubes ni a selecciones. Pero me enfoco en lo que tengo que hacer ahora”, manifestó.

Las estadísticas de Mateo Pellegrino en Parma

Desde que llegó a Parma, en febrero de 2025, el delantero nacido en Valencia afrontó un total de 39 partidos y anotó 12 goles, además de que aportó dos asistencias.

¿Cuándo se disputará la Finalissima?

La Finalissima entre Argentina y España se jugará el próximo viernes 27 de marzo, en Qatar.

