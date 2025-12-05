Es tendencia:
Mientras España y Argentina esperan confirmación por la Finalissima, esto asegura la Conmebol

Hace meses que se espera una definición para que los campeones de la Eurocopa y la Copa América 2024 tengan fecha y sede confirmada.

Por Lautaro Toschi

Lamine Yamal y Messi
Lamine Yamal y Messi

Por haber ganado la Copa América 2024, la Selección Argentina se ganó el derecho de jugar la Finalissima. Su rival será el vencedor de la Eurocopa del mismo año, que fue la Selección de España. Hace meses que hay incertidumbre respecto a la fecha y a la sede, aunque todo se encamina para que sea en Qatar en marzo de 2026, a meses del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La palabra de Nery Pumpido

En dialogo con TyC Sports, Nery Pumpido -Director de Desarrollo y Secretario Adjunto de Fútbol de la Commebol- afirmó: “Se están encaminando las conversaciones, falta definir, pero para marzo creemos que puede ser. Puede ser en Qatar, en un comienzo hubo muchos ofrecimientos, sabemos que es un partido extraordinario, de dos selecciones campeonas del mundo, pero sí, Qatar puede ser una de las posibilidades”.

Scaloni habló de la Finalissima

En su llegada a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026, el entrenador de la Albiceleste fue consultado por la prensa por la Finalissima y afirmó: “No es tanto por la incomodidad (de jugarla en marzo). Creo que se podría haber jugado antes, estamos a la espera. Hablé con Luis de la Fuente, que además de seleccionador de España es mi amigo. Me dio el curso de entrenador y tampoco tiene confirmación”.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Foto: Getty).

¿Qué dicen en España de la Finalissima?

Por su parte, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, dijo: “Estamos ultimando los detalles. En una semana máximo podríamos dar novedades al respecto”. Ante este panorama, todo indica que la Finalissima entre Argentina y España se disputará en marzo en Qatar, justamente donde la Albiceleste ganó el Mundial 2022.

DATOS CLAVE

  • Nery Pumpido (CONMEBOL) cree que la Finalissima se podría jugar en marzo de 2026.
  • Qatar es una de las posibilidades para albergar la Finalissima entre Argentina y España.
  • Rafael Louzán (RFEF) indicó que las novedades sobre la Finalissima se darán en una semana.
