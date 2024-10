El ninguneo de Neyou a jugador de la Selección Argentina post Atlético de Madrid 3 Leganés 1

El post partido del Atlético de Madrid 3 – Leganés 1, disputado este domingo 20 de octubre en el Estadio Metropolitano, dejó un episodio cuanto menos curioso. Es que en la zona mixta, Yvan Neyou, atacante del elenco que comanda Borja Jiménez que marcó lo que fue el transitorio 1 a 0, lanzó una declaración sumamente sorpresiva.

No quedó claro si quiso ningunear o si realmente reconoció su desconocimiento sobre sus rivales y el fútbol español, pero lo cierto es que el camerunés dijo que no sabía quién era Giuliano Simeone, hijo del Cholo y quien tuvo una actuación determinante en el encuentro al haber asistido a Antoine Griezmann para el 2 a 1 del Colchonero.

”Yo no sé… ¿quién? Ni sabía que era su hijo y ni sabía cómo se llamaba. No sé lo conozco y no conozco muchos jugadores del Atlético de Madrid porque yo no miro mucho fútbol”, contestó cuando la prensa le consultó a raíz del rendimiento del Cholito, quien además ya tuvo su paso por el Deportivo Alavés, por la Selección Argentina que disputó los Juegos Olímpicos y hasta viene de ser citado por Lionel Scaloni para las Eliminatorias Conmebol.

Del mismo modo, cabe mencionar que es la segunda temporada de Yvan Neyou en LaLiga de España con el Leganés, por lo que suena poco creíble que realmente no lo conozca. De hecho, ya enfrentó a Giuliano Simeone cuando el hijo del Cholo jugaba en Zaragoza. Y es más, el argentino le marcó un gol al Leganés en el 3 a 0 en la Romareda el 12 de marzo del año pasado.

El Atlético de Madrid ganó y ahora espera acercarse a la cima de la tabla de posiciones

El Atlético de Madrid, al derrotar al Leganés 3 a 1, quedó tercero en la tabla de posiciones con 20 unidades. Ahora, deberá enfrentar al Real Betis el próximo domingo 27 de octubre en el Benito Villamarín. El Colchonero precisa quedarse con los tres puntos, dado que Real Madrid y Barcelona, segundo y primero de la clasificación, se enfrentan en el Santiago Bernabéu. Claramente, el empate entre merengues y culés es lo que mejor le sienta a los del Cholo.

Publicidad

Publicidad

ver también El Atlético de Madrid de Diego Simeone sumará a otro argentino

Atlético de Madrid sintoniza la frecuencia de la Champions League

Este miércoles 23 de octubre, el Atlético de Madrid se enfrentará al Lille en el Estadio Metropolitano desde las 21:00 horas CET. Se trata de uno de los partidos correspondientes a la jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Cabe recordar que el Atleti derrotó 2 a 1 al Leipzig en la primera jornada y que cayó 4 a 0 con el Benfica en la segunda fecha.