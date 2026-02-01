La prensa española y los hinchas del Atlético de Madrid le caen a Julián Alvarez por su momento de enemistad con el arco rival. La Araña lleva 11 partidos consecutivos sin anotar en LaLiga y dos por la UEFA Champions League, dentro de una temporada en la que los buenos resultados no abundan para el equipo de Diego Simeone.

En ese contexto, el que salió a defender al delantero de la Selección Argentina fue una leyenda del combinado albiceleste: Gabriel Batistuta. El ex River, Boca y Newell’s, no dudó en resaltar las condiciones del oriundo de Calchín en una conversación que mantuvo con varios medios bajo el marco del ICON Series que se está celebrando en la ciudad de Bangkok, Thailandia.

”Julián Alvarez es increíble”, dijo en primera instancia el Bati como para que se entienda claramente su postura. Y añadió: ”Hace todo, juega, recupera, hace algunos goles… Es increíble. Por eso el nueve de antes no existe más, porque apareció Julián que no hace tantos goles, pero defiende mucho más y ayuda mucho más al equipo en momentos decisivos. Me encanta”.

En esa misma línea, el también ex Fiorentina, Roma e Inter de Milán, opinó que ya no ve en la actualidad atacantes como él: ”El fútbol cambió. El juego cambió. No existe más 9 ‘centroavanti’ (centrodelantero) como era mi estilo. Kane es el más parecido de nuestra época. Los sistemas de juego han cambiado. El arquero tiene que ser bueno con los pies, todos juegan…”.

Y para cerrar, comentó que cuando a él le tocaba jugar solo tenía que enfocarse en convertir: ”En mi época se trataba de meter goles, era suficiente, y nada más. Fueron desapareciendo. Ahora los entrenadores buscan un juego más asociado y necesitan de los once jugadores. Antes jugaban diez y uno hacia los goles”.

Gabriel Batistuta confía en que la Selección Argentina pueda volver a ser campeón en el Mundial 2026

La Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni tendrá la difícil tarea de defender el título que obtuvo en Qatar en 2022 en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se llevará a cabo entre el 11 de junio (partido inaugural en el Estadio Azteca entre México y Sudáfrica) y el 19 de julio (Final) próximos.

Al respecto, Gabriel Batistuta se mostró optimista con las opciones de la Albiceleste: ”Estoy seguro. Mucha fe en que Argentina pueda repetir”.

En síntesis

