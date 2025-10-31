Relegó a Tevez y el Kun Agüero: el mejor delantero argentino de la historia para Lautaro Martínez

No hay duda alguna que Lautaro Martínez es de los mejores delanteros que llegó a lucir la camiseta de la Selección Argentina, y si bien las discusiones son muy extensas, hay hinchas que lo colocan por encima de Carlos Tevez y el Kun Agüero, mientras que otros lo ponen por debajo.

Claro, lo que hicieron los mencionados con la indumentaria nacional fue muy importante. Si bien el Apache y el Kun ya se retiraron, a nivel clubes también tuvieron una destacadísima actuación, y los hinchas recuerdan a ambos con un gran cariño, sobre todo en Manchester City.

Más allá de esto, el Toro brindó una entrevista con el periódico francés L’Équipe, donde fue consultado por los mejores cinco delanteros de la historia argentina, y le brindaron diferentes nombres a los que posicionó del más al menos destacado. En primer lugar colocó a Diego Milito, y dejó muy atrás a los surgidos en Boca e Independiente, respectivamente.

Así como colocó al Príncipe en lo más alto de su ranking, teniendo en cuenta las opciones que le brindaron, en segundo lugar apareció Gabriel Batistuta y luego Hernán Crespo. Al ahora entrenador de Talleres lo ubicó en la cuarta posición y al ex Atlético de Madrid, quinto. Sin embargo, hubo una pregunta más, donde le consultaron dónde se incluiría entre todos ellos: después de tomarse unos instantes para analizarlo, desplazó al Apache y al Kun para colocarse en el cuarto lugar y así que el ranking quede conformado por seis futbolistas.

Tweet placeholder

La carrera de Diego Milito

Racing Club (1999-2003)

Genoa (2004-2005)

Real Zaragoza (2005-2008)

Genoa (2008-2009)

Inter de Milán (2009-2014)

Racing Club (2014-2016)

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Diego Milito

A lo largo de los 615 partidos que afrontó como profesional, Diego Milito anotó 256 goles y aportó 78 asistencias. Además, ganó 11 títulos: fueron 3 en Racing Club, 5 en Inter de Milán (se destacan la Champions League y el Mundial de Clubes) y 3 en Genoa.

DATOS CLAVES

Sorpresa en el 1° Lugar: Lautaro Martínez colocó a Diego Milito en lo más alto de su ranking.

Lautaro Martínez colocó a en lo más alto de su ranking. Autoubicación: Lautaro Martínez se ubicó en el cuarto lugar , desplazando a Carlos Tevez y al Kun Agüero a las posiciones 5 y 6, respectivamente.

Lautaro Martínez se ubicó en el , desplazando a Carlos Tevez y al Kun Agüero a las posiciones 5 y 6, respectivamente. Menciones Especiales: El texto destaca que Milito y Lautaro son surgidos en Racing, mientras que Tevez y Agüero provienen de Boca e Independiente, respectivamente.

ver también La particular confesión de un jugador de Manchester City sobre Pep Guardiola: “Está loco”