La idea de Diego Simeone, contra el Levante este sábado 31 de enero en el Estadio Ciutat de Valencia por la fecha 22 de LaLiga, era darle descanso a Julián Alvarez para ver si eso le permitía recargar energías, despejar la mente y, principalmente, recuperar su capacidad goleadora que parece haber perdido (su último gol fue el 9 de diciembre contra el PSV por la sexta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League).

Por eso, si bien fue convocado, el Cholo lo apartó del once titular del Atlético de Madrid. No obstante, cuando apenas iban 26 minutos del primer tiempo debió ingresar por su compañero Alexander Sorloth, que fue retirado en camilla por los médicos del elenco colchonero luego de sufrir un choque de cabezas que lo dejó convaleciente.

Pero otra vez su actuación estuvo muy lejos de ser la esperada. Julián Alvarez apenas generó un remate al arco en un duelo que terminó 0 a 0 y que, en definitiva, fue el número 11 en el que no anotó de manera consecutiva por el campeonato español (además tampoco convirtió en los dos últimos por Champions, en la Supercopa de España vs. Real Madrid que se jugó en enero y en los Octavos de Final de la Copa del Rey vs. Deportivo La Coruña).

Ante esta tendencia cada vez más preocupante, los medios de comunicación de España, aunque reconocieron su actitud, apuntaron al delantero de la Selección Argentina por su falta de efectividad. ”Luchador como siempre, aunque sin opciones de remate”, describió el Diario Marca que además agregó: ”Se inventó un cabezazo de la nada que obligó a una gran respuesta del portero. También lo intentó de ‘gol olímpico’. Y tuvo una al final que también le detuvo Ryan. Pese a que parece que le ha ‘mirado un tuerto’ y a la evidente ansiedad por marcar, su actitud resulta intachable”.

En esa misma línea, Diario AS reportó: ”Julián Alvarez entró casi sin calentar por la preocupante lesión de Sorloth. No mejoró demasiado sus prestaciones de las últimas semanas, aunque sí remató a puerta, algo que no había hecho en los últimos partidos, pero Ryan le hizo una buena parada al cabezazo. En el 93′ tuvo la última ocasión del Atleti, una volea que salió muy centrada”.

En cuando a El Desmarque, calificó a Julián con un 3 y argumentó: ”Empezó en el banquillo y tuvo que entrar en el minuto 27 tras la sustitución de Sorloth, que se fue en camilla. Tuvo una ocasión clarísima de cabeza, pero Ryan le sacó una buena mano, y pudo decidir el partido en el 94′, pero su disparo salió centrado”.

En tanto que Mundo Deportivo resumió el nivel de la Arraña vs. Levante como ”negado” porque ”sigue en su línea de los últimos meses”.

Julián Alvarez buscará romper la racha contra el Real Betis

Atlético de Madrid buscará meterse en la Semifinal de la Copa del Rey con su compromiso ante el Real Betis este jueves 5 de febrero en el Estadio La Cartuja de Sevilla, partido en el que Julián Alvarez buscará romper su mala racha frente al arco. Además, Barcelona se mide al Albacete, Valencia hará la propio con el Athletic Club y Alavés chocará con Real Sociedad.

