Las duras bajas del Atlético de Madrid que ponen en aprietos a Diego Simeone y Julián Alvarez

Atlético de Madrid pareció despedirse de la pelea por LaLiga 2025/2026. Más allá de que restan 16 jornadas, con el empate 0 a 0 frente al Levante en Valencia, el Colchonero quedó a 10 puntos de la cima de la tabla de posiciones, la cual la ocupa el FC Barcelona que, en contrapartida al presente del equipo del Cholo Simeone, su rendimiento va en ascenso.

Encima, como si algo le faltara al elenco rojiblanco para que esta temporada sea absolutamente decepcionante en todos los sentidos (resultados colectivos e individuales, como el de Julián Alvarez que ya acumula 11 partidos consecutivos por el campeonato español sin convertir), sufrió la baja por lesión de dos de sus jugadores habitualmente titulares.

Por un lado, se trata del mediocampista Pablo Barrios que sintió una molestia muscular a los 5 minutos de segundo tiempo vs. Levante y se teme que deba estar inactivo el resto del mes de febrero (es decir, no solo se perderá los Cuartos de Final de la Copa del Rey con el Real Betis, sino los partidos ida y vuelta con el Brujas por los Play Off de la UEFA Champions League).

Y por el otro, Alexander Sorloth (con 4 goles en los últimos 6 partidos), que por un choque de cabezas tuvo un corte y fue asistido por los médicos del Atleti que lo retiraron del campo de juego en camilla. En su caso, se le realizaron estudios y se aguarda por los resultados para saber el diagnóstico. Con el panorama concreto, el Cholo verá si puede contar con él para el enfrentamiento con el equipo bético de este jueves 5 de febrero.

Por cierto, en el mercado de pases, de momento, el Atlético de Madrid solo fue noticia por dos egresos: Conor Gallagher que regresó a la Premier League para sumarse al Tottenham y Giacomo Raspadori que retornó a la Serie A para incorporarse a Atalanta. Hasta entonces, a pesar de los rumores, no tuvo refuerzos.

Atlético de Madrid precisa que Julián Alvarez vuelva a elevar su rendimiento

Julián Alvarez acumula 11 partidos consecutivos sin marcar en LaLiga. Y no solo eso, tampoco registró goles o asistencias en la Semifinal de la Supercopa de España con el Real Madrid, en los Octavos de Final de la Copa del Rey con el Deportivo La Coruña y frente a Galatasaray y Bodo/Glimt por la UEFA Champions League. Su último tanto fue el 9 de diciembre contra el PSV, por lo que ya acumula más de 45 días sin decir presente en la red.

Posiblemente, sin Alexander Sorloth este jueves vs. Real Betis, pueda jugar mayormente como referente de área y de esa manera aumentar sus chances de cortar con una seguidilla que preocupa tanto a Diego Simeone como a los hinchas del Atlético de Madrid.

