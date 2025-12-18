Es tendencia:
La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí

Pulgar arriba para que Miguel sea refuerzo de Boca. Hoy, es más que Cavani y que Milton Giménez, pero lejos está de la novela histórica del Batigol.

Por Toti Pasman

¿Puede ser Miguel Borja el nuevo Gabriel Batistuta? Aquel que fue desechado por Passarella en River y convertido en figura explosiva en el Boca del Maestro Tabarez. Yo creo que no hay posibilidad alguna. Para ser Batistuta, Miguel tiene que volver a nacer directamente. Ahora, una cosa no quita la otra…

Yo, si soy Riquelme, lo voy a buscar a Borja para Boca. Ha demostrado ser un gran goleador, un buen delantero y hoy tranquilamente puede hacer más goles que Milton Giménez y que Edinson Cavani, que encima se pasa más tiempo lesionado que disponible.

Esto es la parte linda del folclore del fútbol argentino. Un 9 que se va de River despechado, por la puerta de atrás, sin confianza, poco usado por Gallardo y que quiere revancha en Boca. Es una cañita al aire.

Visto bueno para que el Colibrí llegue a Boca, pero a no confundirse: nunca será como Batistuta.

Palermo se refirió a la posible llegada de Borja a Boca

Este jueves, en diálogo con F12, el Titán habló de la posibilidad de que Borja se sume a las filas xeneizes: “Siendo el de la era de Demichelis, te rinde y te hace goles. Para Boca necesitás eso”, dijo en diálogo con ESPN F12 el DT que busca nuevo equipo tras su paso por Fortaleza de Brasil, donde no logró evitar el descenso pese a hacer una gran campaña en el Brasileirao.

“Con Gallardo obviamente no rindió. Pero es lo de siempre. No rindió Borja porque el equipo no funcionó. Por otro lado, no creo que sea un histórico identificado con River como para que no pueda jugar en Boca”, agregó como parte de su evaluación.

La situación de Borja en el mercado

Según informó el periodista Gustavo Yarroch, Miguel Borja ya tiene un precontrato firmado con Cruz Azul que lo llevaría a la Liga MX como próximo destino. En River, donde su contrato finalizará recién el próximo 31 de diciembre, ya tomaron conocimiento de ello.

