Ronaldinho Gaúcho es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Miles de deportistas lo han puesto entre los primeros puestos entre diferentes personalidades que consiguieron miles y miles de títulos. Y es que el brasileño logró lo que pocos pudieron conseguir: la Copa del Mundo, la Copa Libertadores, la Champions League y también la Copa Confederaciones.

Si bien su carrera fue de mayor a menor, sobre todo por lo que fueron varios de sus altercados fuera del terreno de juego, el brasileño llamó la atención de todos por una declaración en la que dejó afuera a Lionel Messi del podio de los mejores jugadores a nivel mundial.

En una entrevista que brindó en 2022 al medio Eleven Sports TV, el oriundo de Porto Alegre que tuvo la chance de jugar en Gremio, Paris Saint-Germain, FC Barcelona y AC Milán, fue contundente con la apreciación sobre su ex compañero: “¿Si Messi es el mejor de todos? Es difícil porque hay tantos jugadores. No me gusta comparar. Están Pelé, Maradona… Cada uno fue el mejor en su época”, destacó. Incluso, ya se había manifestado al respecto: “No puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, pero sí que es el mejor en su época”, sostuvo en la previa al partido por la paz que se llevó a cabo tres años antes.

A pesar de que Dinho no catalogó a la Pulga como el mejor jugador de toda la historia futbolística, en marzo de 2022, lo defendió muchísimo de todas las críticas que recibía a diario por su rendimiento en Paris Saint-Germain, su primer equipo tras la salida de España, donde no renovó con los blaugrana: “Es difícil cuestionar a Messi después de todo lo que ha hecho por el fútbol, entonces creo que dentro de poco volverá a conquistar títulos y volverá a ser el número uno del mundo, que para mí nunca ha dejado de serlo”, enfatizó.

Ronaldinho y Messi, brillando en Barcelona.

Dani Alves coincidió con Ronaldinho

A pesar de que los dos jugadores brasileños tuvieron la fortuna de compartir el plantel con Lionel Messi, no lo pusieron por encima de O Rei: “No entra en el debate con Pelé. Messi es el mejor, Pelé es otra cosa”, sostuvo Dani Alves cuando aún defendía la camiseta de Pumas UNAM. Pero no se quedó allí y argumentó su postura.

“Me quedo con Pelé por una razón: ha cambiado el fútbol. Messi cambió una generación. Todas esas personas que son más que el fútbol, me voy a quedar con ellas. Y además, soy brasileño. Para mí, Pelé no debería entrar en ese debate. Si tú me preguntas, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Diría Messi. Pelé no entra ahí”, explicó el lateral derecho que logró 43 títulos en su carrera.