Tras disputar con la Selección Argentina los Juegos Olímpicos de París 2024, Julián Álvarez tomó la decisión que se presumía y aceptó el ofrecimiento de Atlético de Madrid para dejar Manchester City y buscar mayor protagonismo a las órdenes de Diego Simeone.

El Cholo contó en tierras francesas con un aliado clave para promover ese arribo, ya que el cordobés compartió plantel, muchas veces también delantera titular, con Giuliano Simeone, hijo del DT que ahora también será su compañero en el equipo Colchonero.

La corroboración de que El Cholito hizo su aporte al fichaje, como ya lo habían hecho Rodrigo De Paul y Nahuel Molina durante la Copa América, la dio a conocer este viernes el diario español Marca, haciendo referencia a una frase que el propio exdelantero de Manchester City le hizo al hijo del DT para confirmarle su decisión. “Voy. Decile a tu papá que no me llame más”, fueron las palabras de La Araña en tono de broma.

Pero la realidad es que lejos de incomodarlo, la insistencia de Diego Simeone en mostrar un gran interés por su fichaje, hacerle saber sus intenciones y los planes que tenía sobre su rol en el equipo sin dudas fueron un factor clave para que tomara la decisión de salir de la órbita de Josep Guardiola, quien por el contrario lo había postergado de los partidos más importantes que tuvo el City la pasada temporada.

Juliánn Álvarez y Giuliano Simeone, juntos en París.

La foto que confirmó intenciones desde París

También en pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos de París 2024 hubo una publicación nada casual de Giuliano Simeone desde su cuenta de Instagram. En una historia, compartió una foto junto a Julián Álvarez que el propio delantero se encargó de replicar. Allí se comenzaba a confirmar uno de los fichajes más rutilantes del mercado europeo.

El mensaje de despedida de Guardiola

Este viernes, Josep Guardiola intentó poner cierra a la novela por la partida de Julián Álvarez rumbo al Atlético de Madrid, expresando que no terminó de entender sus motivos pero a la vez deseándole éxitos en su nueva experiencia en La Liga.

“No conozco la razón. Me dijo que quiere un nuevo desafío, siente que es lo que necesita hacer. La temporada pasada jugó mucho, en algunos momentos con Erling (Haaland), pero lo entiendo. En ciertos momentos no jugó. Al final el club tiene la decisión final, pero yo digo que los contratos se pueden romper. Si no estás contento, ¿por qué deberías estar aquí?”, comenzó diciendo el catalán.

Y agregó: “Tenía que terminar, así que está bien. Ambos clubes llegaron a un acuerdo y eso es todo. Le deseamos buena suerte a Juli, lo amamos. Ganó todo y de verdad le deseo lo mejor”.