Su temporada no ha sido del todo buena y ha sufrido altibajos. Aún así, está en un momento clave, en plena instancia de cuartos de final de la UEFA Champions League. Nahuel Molina supo tocar la gloria con la Selección Argentina, pero su presente en Atlético de Madrid lo hace reflexionar.

En la previa al duelo de ida ante Borussia Dortmund, fue muy autocrítico con su actual temporada en el Atleti. “Es muy difícil mantener un mismo nivel todo el tiempo, creo que son pocos los jugadores que lo han hecho“, comentó el lateral derecho en una entrevista hecha por Marcos Durán para el portal español Relevo.

En su propio equipo, las luces están con futbolistas como Antoine Griezmann o Koke, por mencionar algunos nombres que mantienen el nivel. En el caso de la Selección Argentina, mientras futbolistas como Alexis Mac Allister están en un gran momento, hay otros que no la están pasando bien, más allá de buscar una solución al respecto.

“Obviamente trabajo para que no me pase o que me suceda lo menos posible, por ahí, tener partidos donde uno no se siente cómodo, no se siente con su total confianza. Intento sacar rápido eso de mí, de lo que siento, para intentar estar siempre bien para el equipo“, apuntó.

La autocrítica de Nahuel Molina y la postura de Diego Simeone en Atlético de Madrid

En determinados partidos de Atlético de Madrid, Molina ha tenido tanto buenas como malas. La irregularidad hizo que perdiera terreno y hasta le costó algunas titularidades en el equipo de Diego Pablo Simeone. Pese a esto, el propio Molina sabe que ha cometido errores, entiende las críticas y manifestó su pensar.

“La manera de jugar no cambia, se nota en cómo me siento cuando he fallado pases fáciles o seguidos, cuando uno tira un centro como no lo tiene que tirar. Son cosas que despiertan la alarma, en mi caso, no sé en los demás. La gente, si te va bien te va a aplaudir, y si tiras el centro mal, te va a decir que lo tires bien, eso es lo lógico y tiene que ser así. Uno se da cuenta cuándo juega mal y cuándo juega bien, hay que ser autocrítico y saber que no siempre te va a salir todo bien“, comentó.

Para la autocrítica y la valoración de los partidos está el cuerpo técnico apoyando al ex Udinese y Boca. En este sentido, reveló que siempre mantiene conversaciones con Simeone o algún otro integrante del staff técnico. “Son charlas que se dan siempre, convivimos prácticamente todo el día, se pueden dar en un avión, en el vestuario, en un asado, son charlas que salen. Siempre tengo charlas con el cuerpo técnico y ellos me incentivan“, admitió.

La convivencia en la Selección Argentina y sus dos amigos más cercanos

Nahuel Molina es una fija para el plantel de la Selección Argentina en la próxima Copa América. En los últimos amistosos, volvió a compartir plantel con sus dos amigos más cercanos, Cristian Cuti Romero y, sobre todo, Lisandro Martínez, aunque éste volvió a sufrir una lesión.

“Estuve hablando con Licha, estaba medio bajoneado, había estado poquito con el grupo y volverse a lesionar no es nada lindo, le mandé un mensajito y mandarle mi apoyo siempre. Siempre es lindo reencontrarnos, tomar mate, estar con ellos, la pasamos bien“, contó.