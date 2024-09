A casi dos años de la última conquista de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, los héroes de la albiceleste todavía tienen detalles inéditos para contar del torneo. Este domingo, Leandro Paredes hizo una confesión sobre el partido ante Países Bajos de cuartos de final.

En el programa de Susana Giménez, al que estuvo invitado junto a Rodrigo De Paul, el mediocampista de la Roma se refirió a aquel tenso duelo ante los de Louis Van Gaal. Específicamente, contó detalles del pelotazo al banco de suplentes que calentó aún más el trámite.

Al hablar sobre la forma de jugar de De Paul y su verborragia ante los rivales, fue el de Atlético de Madrid el que recordó aquella escena. Susana, que recordaba la acción, preguntó por qué lo hizo y si había sido a propósito.

“Sí, fue a propósito. Ahora que pasó mucho tiempo lo podemos decir. Fue más que nada porque el clima antes del partido estaba muy tenso, por las declaraciones que habían hecho jugadores y cuerpo técnico de ellos”, comenzó Paredes.

Y luego habló del desenlance y bromeó por no haber impactado a ninguno de los rivales: “Cuando pasó la jugada del banco, que la pelota me quedó ahí. Menos mal que no le pegué a nadie. Encima le erré”.

En aquel momento, todo el banco de suplentes salió eyectado y se metió al campo a enfrentar al surgido de Boca Juniors. Incluso, Virgil Van Dijk corrió hasta su posición y lo arrojó al césped con un potente topetazo que hizo volar al de la albiceleste.