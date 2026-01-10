Lionel Scaloni eligió al mejor entrenador al que enfrentó

A poco más de cinco meses del inicio del Mundial, Lionel Scaloni está enfocado en la Selección Argentina. Antes de la cita máxima, la Albiceleste se medirá ante España en Qatar por la Finalissima, lo cual será una gran prueba para ambos, ya que desde hace tiempo no es tan habitual que combinados sudamericanos se midan ante europeos.

En este contexto, Lionel Scaloni dialogó con AFA Estudio y repasó todos los temas. En un momento de la entrevista, al oriundo de Pujato le preguntaron respecto a cuál considera que fue el mejor entrenador al que enfrentó y su respuesta sorprendió a más de uno.

“van Gaal era una referencia, hacía cosas que para el resto de los entrenadores no era normal. Nosotros jugamos contra su Barcelona y era una maravilla”, dijo Lionel Scaloni. Cabe recordar que el neerlandés dirigió a Barcelona en dos períodos, el primero de ellos entre 1997 y 2000, mientras que el segundo fue en la temporada 2002/03. Por aquel entonces, Scaloni jugaba en Deportivo La Coruña.

Un duelo memorable en Qatar

Ya en su rol de entrenador, Lionel Scaloni enfrentó a un equipo de Louis van Gaal y el mismo quedará en la historia. Fue por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, en aquella oportunidad la Albiceleste lo ganaba 2 a 0 -con goles de Molina y Messi-, pero los europeos lo empataron sobre el final y, tras el alargue, los sudamericanos se impusieron por penales.

En aquella oportunidad, se dio el mítico de festejo de Lionel Messi en la cara de Louis Van Gaal tras marcar de penal. La Pulga se acercó al banco de suplentes de los Países Bajos y, mirando fijamente a van Gaal le hizo el clásico Topo Gigio. Cabe recordar que el entrenador había dicho en la previa que Messi no era determinante.

Scaloni también elogió a De La Fuente

El entrenador de la Selección Argentina también tuvo unas muy lindas palabras para el seleccionador de España: “De La Fuente gue mi maestro en el curso de entrenador. Le tengo un gran aprecio, porque nos trató a todos de una manera muy linda y especial. Me pone contento como le está yendo“.

“Si bien el partido será a cara de perro, también me pondría contento por ellos. Será un partido muy duro, muy complejo, pero falta y pueden cambiar un montón de cosas de acá al partido. A pesar de que vamos a jugar contra ellos, una parte de mi corazón está con España por los años que viví acá y por mi esposa”, completó Scaloni.

