Lionel Scaloni recupera una pieza clave de la Selección Argentina para la Finalissima

La Finalissima se estará jugando en poco más de un mes. Por eso, a esta altura, todo tipo de información que surja respecto a los futbolistas influirá directamente en lo que será el duelo que la Selección Argentina afrontará con España el próximo vienes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

Al respecto, en la última semana, sonaron las alarmas en el predio de la AFA con Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión en el sóleo que lo mantendrá apartado de las canchas, por lo menos, durante un mes (se pierde con el Inter de Milán la vuelta de los Play Off de la UEFA Champions League con el Bodo/Glimt y el Derbi con el AC Milan, entre otros compromisos).

Por lo tanto, el Toro, de llegar, sería con lo justo. De esta manera se sumó a un listado de preocupaciones que ya tiene a Gio Lo Celso (lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho) y a Nicolás González (desgarro). En tanto que Juan Foyth, por rotura del tendón de Aquiles, no solo quedó descartado de la Finalissima, sino también del Mundial.

No obstante, este domingo, la Selección Argentina de Lionel Scaloni compensó esta tendencia con el retorno de Nicolás Tagliafico, quien no jugaba desde el 22 de enero por un esguince severo. El ex Banfield e Independiente ingresó en lugar de Ruben Kluivert para los últimos cinco minutos en el partido que el Lyon perdió 3 a 1 con el Racing de Estrasburgo.

De esta manera, confirma que está recuperado y que podrá agarrar ritmo en los partidos que tendrá con el equipo francés en este mes y cuatro días que lo separan del choque con La Roja. Del mismo modo, de no presentarse otro imponderable, será quien ocupe el lateral izquierdo.

Las dudas de España para la Finalissima

Por el lado de España, Nico Williams y Marc Cucurella son las dos dudas principales. El delantero del Athletic Club de Bilbao padece de una pubalgia, mientras que el lateral izquierdo del Chelsea sufrió un desgarro. Además, Pedri y Gavi volvieron a entrenarse esta semana y serán evaluados en el Barcelona durante el mes para confirmar que sean seleccionables para el combinado nacional.

Por otro lado, Mikel Merino (lesión ósea) y Samu Omorodion (rotura de ligamentos) quedaron descartados.

En síntesis