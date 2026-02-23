Real Madrid se llevó el primer partido de los dos que componen el cruce de los Play Off de la UEFA Champions League y que dirimen un lugar en los Octavos de Final. Con un tanto de Vinícius a los 5 minutos del complemento (justo antes de que se desatara la polémica con Gianluca Prestianni) el equipo de Álvaro Arbeloa ganó 1 a 0 en el Estadio Da Luz.

De esta manera, el Merengue tiene un panorama bastante favorable para lo que será la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, un recinto en el que no suele tropezar, mucho menos cuando se trata del certamen continental, en el cual es, por lejos, el máximo ganador (ostenta en sus vitrinas 15 Champions, ocho más que su máximo perseguido, el AC Milan).

Sin embargo, Nicolás Otamendi, quien fue protagonista en el encuentro que se disputó en Lisboa por tener su propio cruce con Vinícius Júnior (el defensor le exhibió sus tatuajes de los títulos que consiguió con la Selección Argentina), se mostró con confianza para dar vuelta el resultado en el partido que disputarán este miércoles.

”Nos quedan 90 minutos para creer, para luchar con convicción, con esperanza y ambición hasta el final”, expresó el exjugador Vélez, en conversación con diferentes medios de comunicación en zona mixta del Estadio Da Luz, luego de la victoria 3 a 0 sobre AVS por la fecha 23 de la Primeira Liga.

Cabe mencionar que si el Benfica gana por la mínima en los 90 minutos, habrá alargue. Si persiste la paridad, se procederá a desemptar con lanzamientos desde el punto del penal. Por cierto, la UEFA ya abolió la regla de darle mayor importancia al tanto anotado fuera de casa, por lo que, por ejemplo, un 2 a 1 a favor del elenco de Lisboa en el Bernabéu tendrá el mismo valor que el 1 a 0 del Real Madrid en Da Luz.

Manchester City y Sporting de Lisboa esperan el resultado de los Play Off

El que gane de Real Madrid vs. Benfica avanzará a los Octavos de Final de la UEFA Champions League, instancia en la que se enfrentará al Manchester City o al Sporting de Lisboa, dos de los equipos que clasificaron directamente (al que no le toque Real Madrid o Benfica, jugará contra Bodo/Glimt o Inter de Milán). Esto se definirá en un sorteo que realizará la UEFA este viernes 27 de febrero en su sede de Nyon, Suiza.

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión de José Mourinho con Gianluca Prestianni para la vuelta con el Real Madrid por Champions League

ver también UEFA designó a un árbitro para Real Madrid vs. Benfica que tuvo su polémica con Gianluca Prestianni

En síntesis