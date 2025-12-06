Tras el sorteo, el jugador de la Selección Argentina que criticó el formato del Mundial 2026: “No me gusta”

Después del vibrante sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina ya sabe con quién se enfrentará en la fase de grupos y puede sacar conclusiones para un cuadro de dieciseisavos. Argelia, Austria y Jordania -en ese orden- serán los rivales de la Albiceleste, que luego podría cruzarse ante Uruguay o España en su primer mata mata.

El nuevo formato del certamen más importante del fútbol dio que hablar: más equipos, más grupos y más partidos para el campeón. Uno de los que no se quedó callado y opinó al respecto fue Nicolás Tagliafico, que se mostró en desacuerdo con la forma de disputa de la próxima Copa del Mundo.

En un canal de Twitch, en diálogo con el streamer DavooXeneize, el lateral izquierdo aseguró que el hecho de que haya que jugar una instancia más en el camino a la final “se hace largo” y remarcó que “mentalmente es muy duro” para los futbolistas.

Qué dijo Tagliafico del formato del Mundial 2026

“No me gusta. Los dos mundiales que jugué, el primero (Rusia 2018) no tanto porque llegamos a octavos de final, pero el de Qatar se hizo largo. Pensá que en Doha estábamos en la universidad, teníamos nuestros campos ahí, cada viaje de partido eran 15 minutos y era todo muy cerca. Sin embargo, se nos hizo larguísimo“, explicó el futbolista de 33 años.

Y agregó: “Ahora tenés por lo menos cinco o seis días más, si llegás a la final. Al tener dieciseisavos, para el equipo que logre llegar al final, mentalmente es muy duro. Yo entiendo que es un poco más el show, más oportunidades, pero al final se hace muy duro. Es casi un mes y medio. Se hace largo”.

“Lo que genera también es que no hay un grupo que digas: ‘Uh, alguien importante o alguien con historia puede quedar afuera’. Son un poquito más parejos, pero se hace largo”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

ver también Cambio de reglamento: el histórico anuncio de FIFA en pleno sorteo del Mundial 2026

Cuánto dura la próxima Copa del Mundo y contra quién jugará Argentina

A diferencia de las ediciones anteriores, que se jugaban en un mes, el Mundial 2026 durará 38 días. El partido inaugural, que será protagonizado por México y Sudáfrica, será el jueves 11 de junio y la gran final se llevará a cabo el domingo 19 de julio.

La Selección Argentina iniciará su camino recién el martes 16 de junio ante Argelia. El 22, jugará su segundo compromiso ante Austria, a priori el rival más complejo. El grupo lo cerrará ante Jordania el sábado 27 de junio.

DATOS CLAVE

Nicolás Tagliafico criticó el nuevo formato del Mundial 2026 en una charla con DavooXeneize.

criticó el nuevo formato del Mundial 2026 en una charla con DavooXeneize. Dieciseisavos de final es la instancia agregada que el lateral considera hace el torneo “largo”.

es la instancia agregada que el lateral considera hace el torneo “largo”. Un mes y medio es la duración total que el jugador de 33 años cuestionó.

Publicidad

Publicidad

ver también Rodrigo De Paul reaccionó con 3 emojis al conocer el grupo de Argentina en el Mundial 2026